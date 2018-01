DF og S: Efter ældreministerens luftkasteller – det koster altså, at vi bliver flere ældre

Er alt, vi behøver at gøre for at forbedre omsorgen og plejen for de ældre, at luge ud i unødigt bureaukrati? Er det løsningen på, at der nogle steder kun er én nattevagt til 42 ældre? At ældre sidder alt for længe i en våd ble, fordi der ikke er en medarbejder, der har tid til at skifte den? Eller at 4 ud af 10 medarbejdere i ældreplejen går med seriøse overvejelser om at sige deres job op på grund af forholdene i ældreplejen?

Sådan har påstanden lydt fra ældreminister Thyra Frank, hver gang vi har diskuteret problemerne i ældreplejen. Hvis bare vi rydder ud i overflødige regler og dokumentationskrav, bliver alt bedre for de ældre og medarbejderne i ældreplejen, måtte man forstå.

Ifølge ministeren og hendes parti, Liberal Alliance, er det endda muligt at spare 10 pct. af udgifterne til den offentlige sektor, uden at det kan mærkes på velfærden – hvis bare vi afbureaukratiserer. Det svarer til besparelser på over 50 mia. kr., hvilket er mere, end vi bruger på ældreplejen alene.

Men det er blot endnu et af LA’s mange luftkasteller. Det står klart, efter at ældreministeren forleden præsenterede anbefalingerne fra taskforcen for forenkling af regler og dokumentationskrav i ældreplejen. Mere end et år har taskforcen haft til at afdække unødigt bureaukrati, der tager tid fra pleje- og omsorgsopgaverne. Alligevel er det småt, hvad den har fundet frem til. Det er unægtelig meget svært at se, hvordan de 14 anbefalinger skal frigøre mere af medarbejdernes tid til pleje og omsorg for de ældre. Ældreministeren udtrykker endda også selv skuffelse over, at det ikke kunne blive til mere.

Det kan egentlig undre os, når vi nu har skullet høre så meget om ældreministerens årelange erfaring fra området, at der ikke er tydelige aftryk fra ministeren selv. Hun har i foredrag berettet i detaljen om de regler, hun selv omgik som plejehjemsleder. F.eks. regler om arbejdspladsvurderinger – APV’erne – og sikker medicinhåndtering.

Man må ikke forledes til at tro, at afbureaukratisering er det columbusæg, der løser alle problemer i den offentlige sektor. Man må ikke forledes til at tro, at afbureaukratisering er det columbusæg, der løser alle problemer i den offentlige sektor.

Efterfølgende har ældreministeren taget afstand fra sine tidligere udtalelser. Og det er nu nok meget heldigt for medarbejderne og de ældre, at sådanne forslag ikke har fundet vej til taskforcens anbefalinger.

Oven på taskforcens anbefalinger er konklusionen klar: Der findes ikke en hel masse bureaukrati i ældreplejen, vi bare lige kan fjerne, uden at det går ud over kvaliteten af plejen.

Når vi nu har sort på hvidt, at problemerne i ældreplejen ikke skyldes en hel masse unødigt bureaukrati, kan vi måske så endelig få en konstruktiv og mere virkelighedsnær diskussion med ældreministeren om, hvordan vi skaber bedre forhold for de ældre.

Vi skal selvfølgelig hele tiden se med kritiske øjne på lovgivningen og de dokumentationskrav, der stilles fra såvel Christiansborg som fra kommunerne, så vi sikrer, at vi får mest mulig velfærd for pengene. Men man må ikke forledes til at tro, at afbureaukratisering er det columbusæg, der løser alle problemer i den offentlige sektor. Hvis kommunerne skal starte hvert år med at skære ned, bliver velfærden i hvert fald ikke bedre.

Først og fremmest skal vi sikre, at de offentlige budgetter følger med det stigende antal ældre, så vi ikke udhuler velfærden. Det vil regeringen ikke. Hver gang det koster det offentlige en krone mere, at vi bliver flere ældre, vil regeringen kun betale 43 øre.

Det betyder, at velfærden skal smøres mere tyndt ud. Der bliver flere ældre pr. medarbejder i hjemmeplejen og på plejehjemmet. Og dermed mindre tid til den enkelte ældre.

Ældreministeren burde egentlig vide bedre: Hun var leder af et friplejehjem med en langt bedre økonomi end kommunens andre plejehjem. Derfor klinger det ekstra hult, når ældreministeren er del af en regering og et parti, der vil skære i kommunernes budgetter med henvisning til en urealistisk fortælling om unødigt bureaukrati for millioner af kroner på ældreområdet.

Vi er glade for, at ældreministerens egen taskforce nu har punkteret den myte, som hun selv og LA har turneret rundt med. Nemlig at man kan spare sig til en bedre offentlig sektor og ældrepleje. For det er selvfølgelig et luftkastel. Det ville klæde ældreministeren at indrømme det.