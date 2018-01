Debat: »Til orde på egne sproglige betingelser«

Sprogredaktør Martin Knudsen i DR kommer i JP 20/1 alt for let om ved den kendsgerning, at der i DR er et problem med sprogtonen i adskillige programmer. Han skriver om de medvirkende gæster i programmerne, at »de kommer til orde på egne sproglige betingelser.«

Jeg har forståelse for, at når man på en havnekaj stikker en mikrofon frem for en truckfører til en kort samtale, kan der komme et par eder med i købet. Noget helt andet er det derimod, når man inviterer gæster til længerevarende programmer, gæster, som er kendte for at føre et sprog, som er spækket med eder og andre vulgære udtryk.

Det skete f. eks. i ”Søndagsfrokosten” 21/1 på P1, hvor man bl.a. havde inviteret fhv. folketingspolitiker Mimi Jakobsen. Her bærer DR vel et ansvar for, hvad der kommer ud i æteren. Det glædede mig meget, at den meget kompetente ordstyrer, Gitte Hansen, på en yderst fiks måde fik sat Mimi Jakobsen lidt på plads i udsendelsens sidste sekund.