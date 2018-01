Debat: Den festlige forhud

Omskæring af drenge er medicinsk unødvendigt, mens omskæring af drenge tillægges værdi i meget forskelligartede kulturer og industrier. Det mindst 6.000 år gamle nordafrikanske kirurgiske indgreb bliver begrundet med alt fra kultur over social accept til hygiejne og kropsbevidsthed.

Kulturelt bliver omskæring forbundet med en fest for barnet eller den unge mand, mens forhuder industrielt afskæres og forarbejdes for milliarder særligt i amerikansk medicinal- og kosmetikindustri.

Jeg er overbevist om, at vi alle vil vores børn det bedste, når vi træffer valg for dem. Spørgsmålet er dog, om vi kan tillade os at skære forhuden af dem?

Jeg har selv for mange år siden overværet en omskæring af en niårig dreng. Det var helt sikkert forbundet med en stor og god fest med søde og glade mennesker. Jeg er ikke i tvivl om, at det også var forbundet med stor smerte og langvarigt ubehag for drengen. Både industrier og kulturer udvikler sig med tiden. Spørgsmålet er, om tiden er løbet fra omskæring af drenge? Jeg vil gerne invitere folk fra både industri og kultur til at tænke med.

Hvordan kan den involverede medicinal- og kosmetikindustri lave velegnede produkter uden behov for omskæring? Hvordan kan kulturelle fester fornyes, så omskæring udelades?

Ritualer har altid udviklet sig. Hvordan kan den kulturelle fest bevares uden at skære i drengenes køn? For eksempel byder nogle jøder barnet velkommen til verden ved at vaske dets fødder, ligesom man traditionelt bød den fremmede rejsende velkommen med fodvask. Både industri og kultur udvikler sig. Kom nu, det kan sagtens lade sig gøre.