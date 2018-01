Benny Engelbrecht: Vi har ikke noget imod skattelettelser, men tingene skal ske i den rigtige rækkefølge.

Regeringens ideologiske kamp for store skattelettelser lider i disse dage store tab. Før juleferien var det ikke muligt at samle et folketingsflertal bag dem, og nu har statsministeren udskudt planerne på ubestemt tid.

Det er måske ikke overraskende, for siden 2001 har der været et solidt flertal i befolkningen imod skattelettelser. For som man kunne læse her i avisen sidste år, vil flertallet af danskerne hellere bruge pengene og det økonomiske råderum på velfærd end skattelettelser. 50 pct. synes, at velfærd skal prioriteres, mens kun 10 pct. af danskerne foretrækker skattelettelser.

Oven i befolkningens modstand rammer den økonomiske virkelighed nu også regeringen. F.eks. var flere bankøkonomer i denne uge ude med direkte advarsler til regeringen. »I puster til ilden,« lød det blandt andet. Ifølge økonomerne er Danmark så langt inde i opsvinget, at store skattelettelser vil presse yderligere på i retning af overophedning. Derfor anbefales regeringen at lægge planerne om store skattelettelser på hylden.

Dermed bekræftes det, som vi længe har sagt i Socialdemokratiet. Det er ikke historisk store skattelettelser, Danmark har brug for. Alligevel holder regeringen stædigt fast. Godt nok er planerne udskudt, men udskydelsen skyldes alene et ”strategisk valg” i forhold til at få DF med om bord, måtte man forstå. Ambitionerne om historisk store skattelettelser er intakte, og det er i bedste fald på kanten af, hvad der kan kaldes økonomisk uansvarligt, når så mange økonomer advarer mod præcis dette.

Der er brug for politisk handling, hvis vi skal løse de udfordringer, dansk økonomi står over for. Der er derimod ikke brug for historisk store skattelettelser betalt af forringelser af velfærden. Velfærden er presset nok i forvejen. Samtidig er væksten for lav, og vi risikerer, at vores nabolande løber fra os, hvis vi ikke får løftet produktiviteten. Hertil kommer en afgørende opgave i både på den korte og på den lange bane at sikre, at danskerne har de uddannelser og kompetencer, som virksomhederne efterspørger, så vi får alle med i opsvinget.

Derfor er anbefalingen fra Socialdemokratiets side klar: Opgiv nu de historisk store skattelettelser betalt af nedskæringer i velfærden. Det er ikke, fordi vi har noget imod skattelettelser, hvis der er råd til det, og de gives i bunden. Men tingene skal ske i den rigtige rækkefølge. Og lige nu har Danmark først og fremmest brug for, at de virkelige problemer bliver adresseret. Først skal vi sikre tryghed om velfærden og løse de udfordringer, vi står over for. Bagefter kan vi se på, om der er penge tilbage til skattelettelser.

Her og nu tegner der sig heldigvis et billede af, at der på den korte bane kan laves en fin lille socialdemokratisk skatteaftale, som giver en målrettet skattelettelse i bunden, og som gør det mere attraktivt at spare op til pension for almindelige lønmodtagere.

En aftale, som har et omfang, hvor det ikke går ud over velfærden, og hvor finansieringen kommer fra de øgede skatteindtægter, lønmodtagerne bidrager med fra første del af pensionsreformen. Det provenu skal naturligvis føres tilbage til lønmodtagerne. Det er en opgave, vi hele tiden har erklæret som en pligtopgave, også selv om den pensionskommission, som vi havde nedsat, blev nedlagt, inden den kunne gøre sine anbefalinger færdige. Vi vil gerne forhandle om en pensionsaftale, der løser det såkaldte samspilsproblem, og jeg er overbevist om, at det vil blive en bedre aftale for de lavtlønnede, hvis Socialdemokratiet sidder med ved bordet.