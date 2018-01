Hvis man er somalisk slagteriarbejder i Thisted, skal man udvises af Danmark, hvis man tjener mindre end 417.000 kr. om året, synes integrationsminister Inger Støjberg (V). Vi skal jo ikke have social dumping, siger hun.

Så var det, jeg blev bange for, om jeg også bliver udvist. Jeg er ganske vist ikke somalier og vistnok pæredansk; men jeg har aldrig været oppe på at tjene 417.000 kr. om året. Jeg er fastansat kommunal akademiker ved Morsø Kommune. Jeg har en industriel mellemteknikeruddannelse, en lang universitetsuddannelse og samlet omkring to års efteruddannelse. Jeg arbejder på fuld tid og har i alt ca. 14 års anciennitet som offentligt ansat akademiker. På grund af debatten om de 417.000 kr. har jeg lige tjekket mine seneste lønsedler. Der står 33.386,63 kr. i månedsløn før træk af skat, ATP og arbejdsmarkedsbidrag. Det giver mig nøjagtig 400.640 kr. om året. Hvis jeg var somalier, ville jeg altså blive udvist. Uanset hvad Inger Støjberg siger, synes jeg, det er meget forlangt, at en ufaglært somalisk slagteriarbejder skal tjene mere end en offentligt ansat akademiker for ikke at blive udvist.