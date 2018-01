Anders Samuelsen har sagt undskyld. Selv om jeg ikke synes, at der er nogen grund til, at han siger undskyld, er jeg alligevel imponeret. Hvor tit oplever man, at en politiker siger undskyld og giver udtryk for, at vedkommende har fejlvurderet en situation. Har f.eks. en radikal politiker, og specielt Marianne Jelved, nogensinde sagt undskyld og beklaget en beslutning eller handling? Nej vel, og det opfatter jeg som dybt utroværdigt.

Anders Samuelsen har kæmpet for at få gennemført partiets politik. Det er jo hans fornemste opgave. Set i bakspejlet har han måske nok fejlvurderet visse situationer, men spørgsmålet er, om det har haft nogen betydning. Der er ikke flertal for LA´s skattelettelser, det har partiet måtte erkende, men det kan man jo ikke laste hverken LA eller Anders Samuelsen for.

Hvis der skal siges undskyld, synes jeg, at det er DF, der skal sige undskyld. DF har peget på Lars Løkke som statsminister, men så vidt jeg kan vurdere, opfører DF sig som en ”ulv i fåreklæder”. DF har hovedansvaret for de problemer, der nu er i ”blå blok”. Partiet har gang på gang bebrejdet LA, at de stiller ultimative krav, og det er jo netop det, DF gør. De stramninger, DF har ønsket med flygtninge og indvandrere, er jo skyld i regeringens nuværende problemer. Politik handler for mig om troværdighed. Jeg opfatter stadig LA som et troværdigt parti, men det samme kan jeg p.t. ikke sige om DF.