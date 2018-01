Anders Samuelsen (AS) er formand for Liberal Alliance (LA) og er samtidig Danmarks udenrigsminister. Ustandseligt hører vi om, at han i forbindelse med skatteforhandlingerne er på vej op eller ned af ”træet”. Konstant er der bøvl med hans politiske bagland, der kræver, at LA træder ud af regeringen, enkelte lokalafdelinger forlanger yderligere, at AS bør nedlægge sin formandspost for LA.

Sjældent hører vi om, hvordan han røgter sit job som udenrigsminister. Danmark har i øjeblikket stort behov for en stærk og engageret udenrigsminister. Storbritannien er på vej ud af EU, uro mellem medlemslandene i EU og russisk pres mod Nato. Alle disse opgaver kræver Danmarks største opmærksomhed og deltagelse. Døgnet har kun 24 timer, det gælder også for AS.