Det er stærkt uskønt at iagttage en regering, der ikke kan gennemføre sin politik. Det såkaldte blå flertal er der ikke. Og et rødt flertal er der heller ikke.

Regeringen bør ikke lade sig koste rundt med af Dansk Folkeparti. Regeringen bør træde tilbage og foreslå en dronningerunde. Her kunne lederen af det største blå parti få til opgave at finde grundlaget for en regering, hvis politik afspejler de partier, der står bag regeringen. Så kan DF komme til at føle det ansvar for landets ledelse, som de indtil nu så behændigt har undgået.