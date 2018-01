I 3F’s grønne gruppe følger vi tæt udviklingen omkring cannabisdyrkningen til medicinsk brug.

Vi synes, det er rigtig godt, at danske gartnere har så stor en interesse i at dyrke nye produkter, der kan fremme vækst og beskæftigelse inden for gartnerisektoren.

Ifølge udtalelser fra både Lars Thomassen fra Spectrum Cannabis og Mads Pedersen fra Alfred Pedersen og Søn kan der faktisk skabes hundredvis af arbejdspladser netop her.

Som vi ser det, vil der blive tale om arbejdspladser, som kræver høje kvalifikationer af medarbejderne, og det betyder, at vi selvfølgelig allerede nu skal i gang med at se på, hvordan vi kan uddanne vores medlemmer, så de er klar til at løfte opgaven.

Da der er tale om en helt ny produktion i Danmark, er vi sammen med arbejdsgiverorganisationen GLS-A, nogle af virksomhederne og Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Odense Universitets Hospital enige om, at det vil være godt at få sat gang i et studie, der undersøger, hvilke arbejdsmiljømæssige udfordringer der eventuelt kan være ved at dyrke cannabis.

Der er måske nogle arbejdsmiljømæssige påvirkninger, som betyder, at man kan få hud- eller luftvejsallergier. I så fald skal vi naturligvis sikre, at man bruger de korrekte værnemidler, så medarbejderne ikke udsættes for unødig risiko.

Vi vil i den kommende tid følge udviklingen tæt sammen med de involverede virksomheder og GLS-A, så vi sikrer, at vi kan fastholde og udvikle disse arbejdspladser. Kan vi det, vil vi kunne dyrke cannabis til medicinsk brug, også når forsøgsperioden stopper om fire år.

Det vil forhåbentlig kunne betyde, at vi også kan producere til eksport til gavn for samfundsøkonomien.