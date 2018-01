Nu er jeg efterhånden blevet godt træt af at høre repræsentanter for Lægeforeningen fremføre, at der ingen beviser er for, at medicinsk cannabis virker – uimodsagt af politikere og skrappe danske journalister med medicin som stofområde.

Sidste år udgav National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine i USA nemlig en stor rapport, som konkluderede, at der er »definitive og omfattende beviser for, at cannabis er et effektivt middel til behandling af kroniske smerter, svimmelhed som følge af kemoterapi og spasticitet som følge af multibel sklerose.« Desuden er der moderat evidens for, at cannabis hjælper mennesker med bestemte former for søvnforstyrrelser.

Rapporten “The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for Research” kan købes i sin helhed på nettet for den beskedne sum af 65 dollars. Det vil jeg stærkt anbefale Lægeforeningen at gøre.