Danmark har en fornuftig statsminister. Hertil og ikke længere. Det var budskabet, da Lars Løkke (V) forleden sagde nej til at veksle yderligere stramninger på flygtningeområdet til skattelettelser.

DF har udviklet sig til ”et barn, du ikke kan nå”. Kommer man det i møde, flytter det målstregen. Det blev tydeligt, da partiet pludselig meldte ud, at nu var målet nul flygtninge. Sikken en absurditet. Og de, som er her, skal åbenbart henslæbe årevis i lejre uden undervisning eller kompetenceudvikling. Sikken et menneskesyn.

Midt i det turbulente forløb har regeringen mistet tilliden til DF og Kristian Thulesen Dahl. Nu får DF intet igennem. Den blå skattelettelse bliver minimal, men det er prisen værd for, at vi borgerlige igen kan se os selv i spejlet.

Jeg tror, at mange DF-vælgere i bund og grund er blå. Og det er værd at tænke over, når vi til sin tid står i stemmeboksen. Det samme gælder de mange danskere, som er trætte af stoledansen i blå blok. Men der er ingen grund til at straffe statsministeren og regeringen, når det er støttepartiet, der opfører sig urimeligt. Tværtimod – det er nu, vi skal bakke op.