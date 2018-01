Peter Skaarup: Jyllands-Posten er historisk dårlig på lederplads

Jeg begyndte at læse Jyllands-Posten i skolen. Det forekom helt naturligt for en Aarhus-dreng som mig. Jeg husker, at jeg især satte pris på Jesper Langballes fremragende skriblerier. Senere fulgte jeg med stor beundring og respekt Flemming Roses kamp for ytringsfriheden. Det er ved at være længe siden. Som mangeårig læser er det smertefuldt at måtte erkende, at på lederplads er JP i disse år historisk dårlig. Det er naturligvis avisens suveræne ret at afgøre, hvad der skal stå i avisens ledende artikler. Og de fleste har med de mange voldsomme angreb på DF på lederplads de seneste måneder nok efterhånden fanget, at JP’s lederkollegium holder betydeligt mere af andre partier end af DF.

Man kunne dog ønske sig, at kritikken blev leveret på et lidt mere sammenhængende og vederhæftigt grundlag.

Lad os se på lederen 10/1 som eksempel. Her kaldes koblingen mellem skatte- og udlændingepolitik for »bizar« uden nærmere forklaring. Det undrer mig dybt. Det er klart, at der er et realpolitisk element i koblingen.

Hvis regeringen vil forhandle om noget, som er afgørende vigtigt for den, men ikke for DF (eller vælgerne for den sags skyld), er det selvfølgelig en mulighed for os i DF for at bringe et paradigmeskifte i udlændingepolitikken, som er vigtigt for os, i spil. Det kan man mene om, hvad man vil. Men der er altså også en fuldstændig uomgængelig faktuel kobling. Tingene hænger sammen. Hvad enten man vil det eller ej.

JP mener: DF har overspillet sine kort

Det er der mindst 33 milliarder gode grunde til. 33 mia. kr. er som bekendt den årlige omkostning forbundet med ikkevestlig indvandring ifølge Finansministeriet. Hvis man alene ser på de økonomiske omkostninger.

Skat, velfærd og udlændinge hænger nøje sammen. Hvis vi ikke får gennemført en grundlæggende ændring af flygtningepolitikken og herunder hjemsendelsespolitikken – et paradigmeskifte – så vil denne udvikling med årlige milliardregninger til danskerne ikke ændre sig. En afgørende ændring kræver, at der kommer langt færre ind og langt flere ud.

Det er ligeledes uomgængeligt, at den måde, som integrationen af flygtninge med midlertidigt ophold her i landet fungerer på i dag, reelt betyder, at de bliver her permanent.

JP mener: Svar udbedes, DF

Hvorfor tør DF ikke svare_

Hvis man virkelig mener, at midlertidighed også i realiteten skal betyde midlertidighed, så kræver det et opgør med tankegangen om, at den vigtigste opgave er at integrere flygtninge i Danmark. Hvis man bare giver udtryk for, at midlertidigt ophold skam skal være midlertidigt, men reelt ikke vil gøre noget anderledes end hidtil, er det bare tomme ord. DF mener det alvorligt.

Men ifølge JP’s leder handler det om »menneskesyn« og om at sparke »til mennesker i nød«.

For JP er det udtryk for lederskab, når statsminister Lars Løkke Rasmussen dropper regeringens planer om historisk store skattelettelser, mens det er udtryk for, at DF er som »et stykke vådt håndsæbe«, som ikke er til at få hold om, når vi står fast på vores politik. Jeg har svært ved at se logikken.

Men én ting er jeg da enig med JP’s lederskribent i. Udlændingepolitik bliver også et afgørende omdrejningspunkt ved næste folketingsvalg.

Om det er »kløgtigt«, at statsministeren ikke vil være med til at gennemføre en grundlæggende omlægning af flygtningepolitikken, som JP hævder, vil tiden vise. Det er op til vælgerne.

DF kom ikke igennem med et paradigmeskifte i denne omgang. Men jeg er optimist. Det er ikke første gang, at vi indledningsvist har haft svært ved at finde flertal – og opbakning på lederplads – for de udlændingestramninger, vi har foreslået. Alligevel er det ganske ofte endt med, at DF’s politik er blevet til virkelighed.

Vi fortsætter ufortrødent kampen for, at det også skal blive tilfældet denne gang.

Også uden opbakning fra JP’s lederkollegium.

