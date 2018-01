Fhv. kommunikationschef: Nu kan det ”kraftedeme” være nok, Mette Bock, ”fuck”

Ja, overskriftens udsagn ser fælt ud på tryk, ikke? Og det er mindst lige så ubehageligt at få slynget det sprogbrug i ansigtet fra sine højttalere fra DR’s tv- og radiokanaler. Er det en ordentlig måde at kommunikere på? Det mener jeg ikke. Hvad synes De, kulturminister Mette Bock? Ikke desto mindre er det, hvad der lukkes ud i æteren på DR’s kanaler på daglig basis i alle typer programmer. For eksempel så jeg et tv-program 28/12 med Jonatan Spang. Han og Simon Talbot brugte de malende gloser: ”kraftedeme”, ”for helvede” og ”fuck” flere gange i programmet. Senere på aftenen var Signe Molde på skærmen, og vi skulle da heller ikke snydes for en ed fra hendes side: Det er ”fandeme” for meget. Per Juul Carlsen har også flere gange i sine filmanmeldelser betjent sig af udtrykket ”kraftedeme”.

I den klassiske musikquiz er der to holdkaptajner. Den ene udmærker sig med sin imponerende viden om musik. Den anden blamerer sig ved at tale vulgært. Men det er jo typisk:

Når man er trængt og kommer til kort, så forfalder man til at udtrykke sig tarveligt. Anne Glad bander glad og gerne i programmet ”Kender du typen?”. Ja, det synes jeg efterhånden, jeg gør: Tal til mig, og jeg skal sige dig, hvem du er.

Jeg troede engang, at DR som public service-station havde en forpligtelse til at værne om det danske sprog, føre en høvisk tone og gå foran med et godt eksempel, men sådan er det altså langtfra. Spørger en gæst, om man må bande i DR, så svarer værten opmuntrende: Ja, det må man gerne.

Men jeg vil ikke finde mig i det. Derfor slukker jeg, når jeg hører disse udtryk, og som følge heraf er det meget korte sekvenser, jeg hører/ser, for der går som regel ikke mange minutter, før sprogforureningen sætter ind. Derudover har jeg besluttet at ophøre med at betale licens. Jeg vil ikke være med til at finansiere programmer, som bliver styret af en flok sproghandicappede værter af den type, som DR disker op med. Hvis man har besluttet sig for at leve af at kommunikere, bør det kunne forventes, at et lidt mere nuanceret vokabularium end four letter words, eder og forbandelser og vulgariteter beherskes.