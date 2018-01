Engang var Folketingets medlemmer repræsentanter for folket. Det repræsentative demokrati, kaldes det. Sådan er det ikke mere. Folk føler sig nemlig stadig mindre repræsenteret af dem, de troligt går og vælger ca. hvert fjerde år. Nu står det så til troende, at sådan er det bare:

Det repræsentative demokrati er afskaffet. Tilbage er en nyadel af arvefølge, indgiftede og professionelle akademikere uden rod i befolkningen og med ringe respekt for dem, de påstår at repræsentere. Partierne måtte for to-tre årtier siden have statstilskud, for at politikerne kunne holde liv i en basis for deres valg. Så det er sådan set ikke nyt, at demokratiet i årevis har fået kunstigt åndedræt.

Imens foregår der et ubevidst undergrundsoprør mod den manglende respekt og repræsentation, som medierne betegner ”politikerlede”. Det foregår i vidt omfang på de uregerlige sociale medier, som de ufolkelige politikere foreløbig tror, er ufarligt, ubegavet pjat, hvor folket kan afreagere med deres uvidende oprør mod magthavernes forsømmelse.

Politikerne har glemt deres fornemste pligt – at holde kontakt til det folk, de repræsenterer. Det skulle de ellers se at komme i gang med i en vis fart, hvis de vil fastholde overhovedet at have en mission. For jo mindre folk får lov at tale deres sag, protestere eller have indflydelse, jo mere vil de hælde mod at overlade sagerne til en ”stærk mand”. Sådan én som Trump.

Det kan de jo lige så godt, når ingen hører på dem alligevel. Han giver nemlig gennem sine useriøse twitterier folk en følelse af at være hørt og repræsenteret. Det er godt nok verdens dårligste repræsentation, men sådan går det ofte, når kontakten til folket kommer oppefra i stedet for nedefra, som det er meningen med demokratiet.

Hvis vi ikke skal risikere en ”stærk mand ” med magtsyge og tyranni som mål, er det pinedød nødvendigt, at politikerne fornyr deres indstilling til ”folket” og fornyr partierne indefra, så man igen kan hente fuldgyldige repræsentanter til Folketinget derfra, i stedet for at Folketinget forstener i selvsupplering og rekruttering af karrierefikserede meningsfæller med samme typer uddannelse og baggrund.

Det lokale demokrati i kommunerne er blevet ringere, efter at alt kom på nettet, og ingen aner mere, hvem de ”folkevalgte” i regionerne er. Ingen gider beskæftige sig med det fjerne EU-repræsentantskab, og nu tager ”Folke”tinget selv endnu et initiativ til demokratiets dødsrallen – ved at foreslå at tynde ud i dem, der forestiller at repræsentere os. Formentlig er det netop de mere ”uprofessionelle” politikere, der er rundet af folket og ikke ”forstår det politiske spil”, som ønskes afskaffet af karrierepolitikerne – eller?