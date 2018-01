Det er mørke og kolde tider. Uvejret raser lige uden for hoveddøren. Stormen, som har fået rigtig godt fat i det nordvestlige Europa, er af en sådan kraft, at den vender op og ned på alt. Jeg tvivler på, at meget vil overleve stormen, for det er hverken den største stamme eller den mægtigste krone, som gør, at træet overlever.

Nej, det er rødderne. Og vi har selv skabt stormen. Vi har opildnet den virus, som vi har ladet fortære vores immunforsvar, vores rødder, så vi i dag står tilbage næsten uden modstandskraft. På den allermest indrømmende måde vedkender magthaverne sig, at de ikke evner at stå stormvejret imod.

Ved Brandenburger Tor i Berlin blev der afholdt nytårsfest for 22. gang. En storslået fest, hvor mange mennesker mødtes, men i år var noget anderledes. Berlins politi oplyste, at der ud over de velkendte betonklodser blev indført en sikkerhedszone, hvor kvinder, som er blevet udsat for seksuelle overgreb, kan søge tilflugt. I sandhed en dunkel nytårsfest.

Vi ved alle sammen, at noget er helt råddent. Få er enige om præcis, hvad der er galt, men alle ved, at det står skidt til. Der er gået sport i, at de modsatte ender af det politiske spektrum giver hinanden skylden. Uffe (Elbæk) synes, at vi danser for lidt, (Anders) Samuelsen kravler så langt op i træet, at vi ikke længere kan se hans stålsatte øjne, og Tulle (Kristian Thulesen Dahl) råber lidt højere.

Op og ned, højre og venstre – uanset hvor på spektret de befinder sig, så tager de fejl. For det er hverken højre eller venstre, som er problemet. Det er selve spektret, som er sygt. Alvorligt sygt. Som en mental aids har liberalismen spredt sig over hele vores kontinent, ja, store dele af verden, og med vold og magt revet vores rødder itu og genplantet os som enlige og skrøbelige stiklinger.

Vi er ikke længere et folkefærd, et fællesskab, nej, individualitet er ikke længere et valg, det er blevet en obligatorisk forudsætning, en forudsætning, som alle politiske partier godtager. Vi er frie – frie til at blomstre, som vi vil, så længe det er forudsat, at vi gør det som individer. Det er nedbrydende.

Tanken om at nedbryde har nået samfundets top. Det er ikke længere en håndfuld kulturradikale skingre stemmer, som vil nedbryde patriarkatet og alt andet, der måtte have historiske konnotationer, nej, det er selv statsministeren. For en håndfuld årtier siden etablerede vi boligbyggerier, hvor vore ældre kunne få en god lejlighed til en overkommelig husleje, og det kunne de gøre side om side. Desværre er disse områder blevet til de mørkeste dele af vores samfund. I dag kender vi dem ikke som boligområder – vi kender dem som parallelsamfund – og statsministeren vil i bedste billedlige tale jævne dem med jorden.

Hvad der startede som et udtryk for vores nære fællesskab og omtanke for hinanden, bliver nu revet op ved rødderne, eller rettere sagt – jævnet med jorden. Mange politikere har ligesom statsministeren tidligere lovet et opgør med disse parallelsamfund, dog ingen har evnet opgaven. Jeg tør gerne profetere, at det heller ikke lykkes denne gang.

Det parallelle samfund, den lille enklave, der vil noget andet, er for det sunde samfund intet mere end en lille forkølelse. Det går over helt af sig selv. Var vi ikke hinandens værste fjender her til lands, og havde vi ikke nedbrudt den kollektive ånd, ja, så havde vi vogtet om vore rødder, og så var parallelsamfundene det mindste problem.

Men for samfundet, der lider af mental aids, er parallelsamfundet den forkølelse, som koster det livet. Statsministeren vil skære den forkølede næse af, så den ikke drypper på resten. Men det vil intet nytte. Kun en fælles rodfæstelse, hvor vi igen bliver et sandt ”vi”, vil kunne gøre os stærke nok til at modstå det stormvejr, vi befinder os i.