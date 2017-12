Debat: Hvad er det for et samfund, vi er ved at få – mand/kvinde- og sexhysteri?

Nu bør denne offentlige debat slutte. Som mand var jeg lige ved at undlade at skrive dette indlæg. Mine omgivelser advarede mig. Det ville ramme mig selv, sagde de. Et kort øjeblik fangede selvcensuren mig, men den slap mig heldigvis igen.

Hvad er det for et samfund, vi er ved at få – rettere: har fået?

Den svenske regering lovgiver om, at det skal være frivilligt at gå i seng med hinanden. Selvfølgelig. Sådan har det altid været. Herhjemme tør vi i dag knap kærtegne hinanden uden at få lov.

Min faglige forening, Dansk Journalistforbund, fritstiller sin direktør og afskediger to medarbejdere, fordi en studentervikar for omkring ni år siden gik i seng med den ene af dem, og de havde samleje.

Jeg hørte hende i Radio24syv fortælle i et længere interview om den kollegiale fest hjemme hos hende privat, og hun erklærede, at hun turde ikke andet, da han var en af hendes områdechefer, som senere mailede til hende for at fastholde en personlig kontakt.

Dansk Boldspil-Union mener, at spillerne, også på landsholdet, efter kampen ikke må råbe i deres lukkede omklædningsrum: »Hvem var det, der vandt i dag« – efterfulgt af råbet »store patter«. Lad dem dog, det er deres mandekultur.

Vi var frie. Ingen blev krænket. Der var varme mellem os. Vi var frie. Ingen blev krænket. Der var varme mellem os.

Så kom der krav fra flere sider, også billedkunstnere, om, at et maleri med en 12-13-årig pige, hvor man kunne se hendes lår og skridt, men med tøj, på Museum of Modern Art i New York, skulle fjernes. I DR’s Deadline var der debat om spørgsmålet, hvor nogle kunstnere var imod, andre gik ind for et forbud, også af lignende malerier på de danske kunstmuseer.

I Deadline nogle dage forinden forsvarede Weekendavisens chefredaktør, at han i sin leder havde skrevet, at denne feministiske debat var gået for vidt, fyldte for meget i medierne og dækkede for det virkelige problem, at kvinder blandt indvandrere i højere grad udsættes for vold og mandens krav til hendes krop. Hvilke medier beskæftiger sig med det?

Kære kolleger og kære feminister. Selvfølgelig skal ingen, siger og skriver ingen, udsættes for vold og voldtægt. Men jeg fastholder, og hvilken mand og forstandig kvinde vil ikke skrive under på det naturlige i, at manden tiltrækkes af kvinden. Og omvendt.

Sådan har det altid været. Hun gør sig tiltrækkende – og tak for det. Manden giver hende måske et klask bagi og kærtegner hende, omfavner hende. En kompliment.

Jeg har i årevis som tidligere journalist i DR/TV i mere end 20 år oplevet at få et klask bagi af en kvindelig kollega, en omfavnelse, et kærtegn, og jeg var ikke den eneste.

Jeg klagede ikke. Det skete ved festlige lejligheder, men også til daglig på redaktionen. Vi var frie. Ingen blev krænket. Der var varme mellem os.

I stedet er vi danske mænd og kvinder i dag blevet kølige og forsigtige i vor omgang med hinanden. Når jeg i dag spørger de kvindelige kolleger fra dengang, om de følte sig forulempede, slår de en latter op. På ingen måde, tværtimod, lyder alle svar.

Kære mænd: Hvorfor tør I ikke deltage i debatten og forsvare retten til at give naturlige komplimenter, omfavnelser, kærtegn og et lille klask? Jeg kan love jer, at kvinden naturligvis siger nej tak, hvis hun ikke ønsker det.