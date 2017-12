Kære Christian Møgeltoft. Mange tak for din kronik om døden i JP 26/12. Jeg vil vedgå, at jeg er 100 pct. enig med dig i dine betragtninger om døden. Alternativet til døden var jo, at vi skulle leve evigt, og det ville da være en uudholdelig tanke. Ja, selv om jeg stærkt nærmer mig de 80 og formodentlig ikke har så forfærdelig lang tid tilbage, ja, så frygter jeg på ingen måde min sidste dag, ja, håber at jeg får lov at tage afsked i god ro og orden, men tænker da af og til på den. Men det er mere de praktiske ting, så som at mine unger ikke skal stå med alt for meget rod efter mig. Jeg håber inderligt, at mange vil få glæde af din artikel og lægge frygten og angsten for døden bag sig.

