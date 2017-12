Skulle læsere af JP efter julemånedens økonomiske udskejelser have overvejelser om at opsige abonnementet for at bringe balance i husholdningsbudgettet, kan jeg kun anbefale at genlæse en uges tegninger af Niels Bo Bojesen. Så burde den vildfarelse være elimineret. En årbog med faderens tegninger var i mange år en skattet julegaveidé. Burde JP ikke efterfølge den tradition, så aviser med Bojesens finurlige tegninger ikke blot bruges til at fore kattebakken med?

