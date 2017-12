26/12 kunne man læse i JP, at hver fjerde elev i 9. klasse fik 12 til eksamen i engelsk og naturfag. Lærerne er for rundhåndede, mener forskere, der taler om karakterinflation. Det er imidlertid min overbevisning, at ”andet” også er på spil.

Der testes i dag som aldrig før, men har testene nu også tilstrækkelig kvalitet, og er hele bedømmelsesapparatet optimalt rustet til at kunne løse denne vigtige opgave? Jeg er bange for, at svaret på en del områder er et nej.

At være dygtige lærere med et særdeles grundigt kendskab til prøvefaget er en vigtigt forudsætning for at kunne udarbejde prøver, at kunne eksaminere og som censorer at kunne bedømme præstationer ved en prøve, men dette er desværre ikke tilstrækkeligt.

For på hvilken måde er det garanteret, at en prøve altid har den tilstrækkelige kvalitet og er aftestet på rette niveau? Og er niveauet i et prøvefag altid ens fra prøvetermin til prøvetermin?

Er eksaminatorerne ved de mundtlige prøver uddannede til på en optimal måde at varetage denne vigtige opgave? Og hvad med censorerne? Er de uddannede til at bedømme korrekt på niveau og ensartet fra gang til gang? Og bedømmer forskellige censorer, som de selvfølgelig skal, ensartet?

Der skal efter min mening grundig træning til, og den er stort set manglende i dag. Det gælder på ingen måde kun folkeskoleområdet, men også de fleste andre uddannelsesområder.