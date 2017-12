Formand for Dansk Palæstinensisk Venskabsforening Fathi El-Abed efterlyser en samlet EU-anerkendelse af et Palæstina side om side med Israel. Det tilstræbte en FN-resolution i 1947. I maj 1948 overfaldt fem arabiske stater Israel i et forsøg på at udslette de vedtagne grænser. Da opstod det ulykkelige palæstinensiske flygtningeproblem. Ingen af deres naboer ville give dem permanent ophold, men benyttede dem som pression over for verdenssamfundet. Sådan er de fortsat forrådt af deres egne.

