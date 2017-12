En række interessenter på arbejdsmarkedet bl.a. Horesta og Danish Crown har i lyset af den verserende debat omkring hjemsendelse af flygtninge og den aftagende tilstrømning af østarbejdere udtrykt bekymring for mangel på arbejdskraft og advarer derfor imod at hjemsende flygtninge.

Det er stærkt besynderligt. Hvis der virkelig var så stor en mangel på arbejdskraft, hvorfor i alverden skal virksomhederne så have presset de tilsyneladende meget efterspurgte flygtninge ned i halsen til en tilbudspris på 40 kr. i timen og to gange 20.000 kr. i bonus til virksomheden? I øvrigt samtidig med at 116.000 danskere står uden arbejde.

Ydermere er der som bekendt fri bevægelighed for arbejdskraft i Europa. I Grækenland og Spanien er omkring 30 pct. af arbejdsstyrken ledig, så også her er der en stor ubrugt arbejdskraftreserve. På den baggrund forekommer det ganske enkelt absurd, at organisationer og virksomheder nærmest fremstiller det, som om det er en katastrofe, at 4.000 syrere skulle fortabe deres opholdstilladelse i Danmark.

Beklagelserne fremstår umiddelbart mere som et udslag af de pågældende interessenters politiske sym- og antipatier end et udtryk for reelle bekymringer om arbejdskraftmangel i Danmark.