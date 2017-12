Ole H. Mikkelsen (JP 8/12) og Hans J. Jørgensen (JP 12/12) har med rette beklaget sig over DR’s brug af baggrundsstøj, som gør det vanskeligt at høre og forstå, hvad der bliver sagt. Det er udtryk for en generel tendens i medierne til at hindre en lytter eller seer i at få fred til at forstå det hørte og tænke over det.

Det er ikke blot med støj i form af lyde, men også støj i form af billeder, at det sker. I DR1’s nyhedsudsendelser ledsages de sagte ord ofte med billeder, som ikke vedrører nyheden, men til gengæld bryder min opmærksomhed, da de provokerer mig til at forstå, hvorfor de vises.

Når der ikke vises billeder, ses der på fladen bag oplæseren et tofarvet mønster, som er i konstant bevægelse. Det ligner grangiveligt et atlas/kort over kendte lokaliteter, f.eks. USA’s sydkyst med Florida eller den arabiske halvø. Det snedige er, at man har spejlvendt landkonturerne, så de er genkendelige, men ikke identificerbare i de korte øjeblikke, de er synlige. Min koncentration og mulige eftertanke bliver ødelagt.