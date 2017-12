En professor på CBS bliver politianmeldt og står til at modtage bøder af politiet, efter at hun havde holdt foredrag for bl.a. Folketingets Skatteudvalg, uanset at professorer ifølge universitets regler har pligt til at dele deres viden med offentligheden. Årsag: Hun er amerikaner.

Samme situation har en række universitetsansatte været udsat for, hvis de har været censorer eller gæsteforelæsere uden for deres eget universitet. Årsag: De er udlændinge.

En musiker fra Aalborg Symfoniorkester får en bøde, fordi hun har spillet to koncerter med andre orkestre og har gæsteundervist børn på musikskolen. Årsag: Hun er amerikaner. Bøden suppleres med den stramning, at hun ikke kan søge om permanent opholdstilladelse i Danmark de næste 15 år.

Det er en styrelse under Udlændingeministeriet, der politianmelder disse mennesker, da det efter reglerne vil kræve en dispensation og en særskilt arbejdstilladelse, hver eneste gang de skal henholdsvis tale andre steder end CBS, være censorer uden for eget universitet eller spille uden for musikhusets mure.

Når danske regler således spænder ben for dygtige kunstnere og forskere fra udlandet, kan forskningsministeren skyde en hvid ”Pind” efter det professionelle miljø, som han ønsker skal kunne resultere i danske Nobel-priser. Men det er dybest set et spørgsmål om at se det enkelte menneske og om at bruge sin sunde fornuft. Det er på høje tid at gøre op med rigide regler, der administreres på en rigid måde.