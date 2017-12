Klagemulighederne Region Syddanmark, Regionstandlægenævnet og Landstandlægenævnet, som patienter klager til ved dårlig tandbehandling, duer ikke. Patienter, som kommer i klemme efter sjusket tandbehandling, får sjældent medhold i deres klager over tandlæger. Problemet er, at tandlægerne allerede er beskyttet af de tandlæger, som Region Syddanmark udpeger til at udføre patientundersøgelse ved klagerne.

Ved en sådan patientundersøgelse er det tilsyneladende vigtigere for tandlægen, der står for undersøgelsen, at redde den indklagede tandlæges ry end at finde problemer som defekte fyldninger, der kan forårsage smerte, betændelse m.m. hos patienterne. Hertil kommer de andre to klageinstanser, som automatisk giver tandlæger, som vi klager over, medhold.

Jeg mener, at patienterne ikke har en chance for at få hjælp eller blive hørt af tandlægen ved patientundersøgelsen. Når først tandlægen har indgivet sin vurdering, er der ingen mulighed for patienter for at modbevise hende/ ham, selv om patienten har andre tandlægers vurderinger. Hvad end tandlægen, som står for undersøgelsen, påstår, står vurderingen ved magt til sagens ende.

Som jeg ser det, har tandlægerne alle trumferne. De har heldet med sig ved, at deres peers forsvarer dem, når de fejlbehandler patienter, mens klageinstanserne er mere tilbøjelige til at bakke tandlægerne op, når de begår fejl, som vi har klaget over. Hvordan kan man undgå den onde cirkel for at få en retfærdig sagsbehandling?

Først er éns tænder ødelagt, så klager man. Siden taber man sagen, og det hele ender med, at patienten har betalt en dyr pris, fysisk, mentalt og økonomisk; bare på grund af én tandlæges udtalelse, som jeg oplevede.

Det undrer mig endnu mere, hvorfor der er tre klagemuligheder, når disse tilsyneladende tror på hinandens afgørelser alligevel. Ifølge min erfaring virker det overflødigt med tre klagemuligheder, jeg mener, at én er nok, fordi der ikke sker nyvurdering eller behandling i nævnene, selv om der kommer nye udsagn fra andre tandlæger.

Hvordan står vi til at få hjælp ved fejlbehandling af tænderne? Er det overhovedet muligt at få vores forklaring læst eller hørt? Eller er den bare ignoreret? For mig var sagen allerede afgjort, da jeg blev undersøgt af den regionale tandpleje, Esbjerg, hvori afgørelsen i sagen i realiteten begyndte og endte, da jeg kom til patientundersøgelsen. Jeg betragter de andre to klageinstanser som spil for galleriet.

Forvirret? Sådan er procedurerne inden for patientklager over tandlæger åbenbart. Jeg mener, at det ikke kun er spild af penge og ressourcer, men også falske forhåbninger, idet man taber sagen ved én instans, så går man og bilder sig selv ind, at man stadigvæk har en chance i de to andre. Men nej, det virker ikke sådan ved de forskellige klagemuligheder, der findes; faktisk er det nøjagtig den samme ordlyd og argumenter etc., de alle sammen bruger.

Ved patientundersøgelsen var jeg måske bedre tjent med, at sagen blev afgjort der, da det er umuligt for mig som patient at modbevise den undersøgende tandlæges ord, ligesom det er umuligt at få en anden tandlæge til at bevise det modsatte. Det er, hvad det er, at systemet er bygget op på den måde, som jeg har oplevet. At forlænge éns håb i intetheden er mentalt ødelæggende og tungt at bære, idet der ikke sker ændring i sagen ved klageinstanserne. De tror alle sammen på hinanden alligevel, mens tandlægefejl og -mangler ikke bliver undersøgt eller sat spørgsmålstegn ved. Hvorfor så trække sagen i langdrag og spilde både patientens tid, skatteborgernes penge samt de magtfulde nævns tid. Afgørelsen bliver den samme, uanset hvor mange instanser der behandler sagen.

Det er magtfulde instanser, man stiller op og kæmper imod, hvorved patienter nok ikke har en chance for at få en retfærdig sagsbehandling. Det resulterer kun i den afmagt, man føler, efter at man har fået afslag.

Med tid forandres nogle ting, men så længe klagemulighederne er så rigide, som de er, vil intet forandre sig for patienter, der forsøger at få hjælp eller blive hørt, der skal nytænkning til. Alt er hemmeligt og tys-tys inden for disse nævn, for vi ved intet om de personer, der sidder og bedømmer vores sager, der som regel ender med skuffende resultater.

Når jeg læser mellem linjerne i afgørelserne fra nævnene, bliver jeg nedslået af deres ordvalg – det lyder, som om jeg har gjort noget forkert, ligesom undertonen indikerer, at problemet ved tandlægefejl skyldes mig selv og ikke tandlægen. I dag står jeg her stadigvæk med betændelse og defekte fyldninger i tænderne, og de klagemuligheder, jeg stolede på kunne hjælpe mig, var ubrugelige. Gad vide, hvor mange andre der er derude med samme dilemma.