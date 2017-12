Det er helt utroligt, at Undervisningsministeriet og landets kommuner vil blive ved med at se på, at toiletforholdene på folkeskolerne ligner l...

Hvordan kan det være, at der til stadighed mangler økonomiske ressourcer og vilje til at få forholdene bragt i orden?

Der er altid penge, men også prestige i at arrangere kulturfestivaler og bygge musik- og kulturhuse. Det er naturligvis også mere spændende for politikere med udvalg og at rejse ud til fjerne steder for at se på forbrændingsanlæg og trafikforhold.

Supermarkederne, restauranter – ikke mindst pizzabagerier – og kiosker får uddelt sure smileyer, når temperaturen er for høj i kølediskene. Man vil lukke de omtalte butikker, såfremt forholdene ikke bringes i orden. Det er åbenbart for lavpraktisk at interessere sig for den almindelige hygiejne, når det gælder vore børns trivsel og deres uvilje til at anvende på toiletter på skolerne.

Er det ikke på høje tid, at der viser sig en voksen person, der påtager sig at få løst problemet?

Man kan f.eks. lægge ansvaret ind under kulturudvalgene og begynde i Københavns Kommune. Det vil være en rigtig god opgave for partiet Alternativet, der har valgt denne post og har lagt festkulturen bag sig.

Se at få lavet en plan, der de næste tre, maksimalt fem, år får alle skolernes toiletter rengjorte og vedligeholdt, så de kan forsynes med en glad smiley.