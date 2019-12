Blog: Kære TV 2, kryb nu til korset og undskyld for jeres hetz mod hpv-vaccinen

TV 2 burde undskylde for sin skræmmekampagne mod hpv-vaccinen, efter at ingen studier kan finde en sammenhæng mellem vaccinen og de symptomer, som vaccinen blev mistænkt for at give

I 2015 stod TV 2 bag dokumentaren ”De vaccinerede piger”. Formålet med dokumentaren var at undersøge, om der var en sammenhæng mellem en gruppe syge piger og hpv-vaccinen.

Nærmest få minutter inde i programmet konkluderede man, at der var sammenhæng mellem de alvorlige bivirkninger og vaccinen. Hvorfor? Ja, fordi en af de få forskere i kongeriget, der såede tvivl om vaccinen, fik lige så meget taletid som resten af den danske lægestand.

Pressen gik i selvsving og købte ind på TV 2’s præmis med det samme. Den danske dagspresse bombarderede sine egne avisspalter med ukritiske artikler og bidrog til skræmmebilledet. Frustrerede videnskabsfolk, læger, Sundhedsstyrelsen og organisationer som Kræftens Bekæmpelse forsøgte at komme til orde, men stort set forgæves.

Og hvad kom der ud af det? En kæmpe frygt hos de unge piger og deres forældre. Et styrtdyk i antallet af unge piger, der fik vaccinen. Alt imens intet i videnskaben pegede på, at vaccinen var årsag til pigernes symptomer. Alligevel tordnede mediernes skriverier derudad.

Det fik i 2016 Folketinget til at bevillige 7 mio. til at undersøge, om vaccinen var direkte årsag til invaliderende bivirkninger. Og nu er resultatet af studierne endelig kommet. Ingen som i INGEN kan finde en sammenhæng mellem hpv-vaccinen og de symptomer, som vaccinen blev mistænkt for at give.

Jeg synes, at det ville klæde TV 2 at påtage sig sin del af skylden for den frygt og tvivl, der blev skabt. De burde påtage sig ansvaret for, at mange unge piger i en hel generation ikke blev vaccineret og har større risiko for at blive ramt af livmoderhalskræft. De burde give en undskyldning til alle de piger og familier, de har vildledt med deres skræmmekampagne.

Og så håber jeg, at den nyhedschef fra TV 2, der forsvarede dokumentaren i programmet ”Presselogen”, vil stille op om 20 år, når der ses en overdødelighed blandt de piger, der ikke fik vaccinen som følge af dokumentaren. Faktisk burde TV 2 lave en ny dokumentar om hpv-vaccinen, der på et oplyst og videnskabeligt grundlag informerer danskerne om vigtigheden af at blive vaccineret mod sygdommen. Måske kan det råde bare lidt bod på deres hidtidige horrible dækning af vaccinen.