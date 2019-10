Vi skal ikke overlade klimaet til politikerne

Klimaproblemerne er efterhånden noget, vi alle oplever. Hyppigere storme, huse som falder i værdi, fordi de ligger i højrisiko for oversvømmelser og en tørkesommer. Om vi vil det eller ej, og om vi tror på det eller ej, så er diskussionen om klimaet ikke til at undgå.

I den kommende tid vil der skulle tages store politiske beslutning om, hvordan vi håndterer klimaforandringerne og den grønne omstilling af Danmark. Skal vi komme godt igennem det og med fællesskabet i behold, så er det på tide, at vi tager flere almindelige danskere med til det politiske bord, hvor løsningerne skal findes.

Vi skal oprette et borgerting af tilfældigt udvalgte danskere, som deltager i udformningen af den konkrete klimapolitik. Den grønne omstilling af det danske samfund bliver indgribende, svær og vil koste penge på den korte bane. Vi er gensidigt afhængige af hinanden, ellers lykkes det ikke. Politikerne skal lave klog grøn lovgivning, erhvervslivet skal levere deres del, og alle danskere skal ændre vaner. Ingen kan klare det, uden at de andre er med. Det lyder måske lidt vildt. Sådan at slå op i cpr-registret og finde 100 tilfældige personer for så at bede dem om at møde op på Christiansborg, så de kan være med til at lave handleplaner på klimaområdet. Men jeg tror, det er det rigtige. Vi står over for en omstilling, som potentielt kan rive Danmark midt over, skabe konflikt mellem land og by, mellem rig og fattig, mellem ung og gammel. Derfor er det på tide at tænke i nye baner og forsøge at indrette den demokratiske proces på en mere tidssvarende måde.

Politikerne reformerer konstant vores samfund for at få det tilpasset ideologi, udfordringer og samfundsforandringer. Men hvad med demokratiet? Det har lignet sig selv i årtier, mens samfundet har ændret sig, de politiske løsninger er blevet endnu mere komplekse, og forskelligheder blandt danskerne er vokset. I Irland har man oprettet et borgerting, som blandt andet skal beskæftige sig med klimapolitik. Det skal vi også i Danmark.

Det er slet ikke en ny tanke at tage borgerne med på råd i den demokratiske proces. Jeg har særligt bidt mærke i to ting, som erfaringerne viser med borgerinddragelse på europæisk plan: Det er tydeligt, at folk med længere uddannelser har mere tillid til, at de kan deltage i den politiske debat, og at de kan få indflydelse.

Derfor vil de hyppigere møde op til borgermøder eller melde sig til det ene eller andet råd. Man opnår altså ikke et repræsentativt udsnit af befolkningen, når de selv skal melde sig til for eksempel at rådgive et folketing om deres forslag til løsninger på klimakrisen.

Det andet, jeg har bidt mærke i, er, at vi opnår den bedste forståelse mellem borgere og politikere, når de både skal prioritere og udforme beslutninger. Det nytter altså ikke noget, at man bare beder folk om at komme med en masse idéer, og så skal politikere og embedsmænd nok vægte og veje dem. Det er i den svære prioritering, at vi får forståelse for hinanden, og det er, når vi ved, at det faktisk betyder noget, at vi engagerer os.

Folketingspolitikerne skal fortsat være dem, som trykker på stemmeknappen i folketingssalen, når nye love skal vedtages. De lovgiver og beslutter. Det er vejen dertil, hvor flere danskere skal tages med i de spændende, besværlige og vigtige diskussioner i klimapolitikken.

Hvordan skal der findes penge til den grønne omstilling, hvordan kan man få danskerne til spise, køre og leve mere grønt, og hvad skal vi tage fat på først? Det er mange vigtige diskussioner at tage – og dem må politikere ikke være alene om.

Det er nyt og sikkert besværligt, men guldægget er, at vi kan styrke tilliden i det danske demokrati og finde løsninger i fællesskab på klimakrisen.