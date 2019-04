Blog: Gode daginstitutioner er en del af samfundskontrakten

Når forældre landet over går på gaden, handler det om mere end flere pædagoger.

Lørdag er der indkaldt til demonstrationer for bedre daginstitutioner i Danmark. Initiativtagerne kalder det et forældreoprør. Bag demonstrationerne står en række forældre, som vil have flere voksne og pædagoger i vuggestuen eller børnehaven. De vil være trygge, når de afleverer deres børn. Og de skal være trygge. Når danskerne fra høj til lav går på arbejde og betaler deres skat, så skal velfærdsstaten levere ordentlige daginstitutioner, der tager sig godt af deres børn. Ellers skrider samfundskontrakten.

Samfundskontrakten er solidarisk, fordi de rigeste betaler mest til fælleskassen. Men alle betaler og får gavn af velfærden. Vi kan ikke blive ved med at kræve lange arbejdsdage og høje skatteindtægter, hvis vi ikke giver ordentlig velfærd tilbage. Så risikerer vi, at solidariteten forsvinder. Daginstitutioner skal være for alle. Og det er de i dag. Langt de fleste danske børn går i dag i enten vuggestue eller børnehave. For en fællesskabselsker som mig er det ret fantastisk. Men sådan har det ikke altid været.

I 1965 opfinder de danske politikere daginstitutionerne, som vi kender dem i dag. Ikke blot et sted for de udsatte børn, men derimod tilbud om pasning, omsorg og udvikling for alle børn. Det gode dagtilbud gav den praktiske mulighed for, at middelklassens kvinder kom på arbejdsmarkedet, og at arbejderklassens kvinder ikke længere skulle få passet børn af nød, mens de knoklede. Det skal vi ikke gå tilbage på.

En ny undersøgelse fra Bureau 2000 viser, at hver femte institution på intet tidspunkt har mere end to ansatte til en børnegruppe på omkring 20 børn i dag. Og tre ud af fire pædagoger står ofte helt alene med børnegrupper på op til 17 børn, viser tal fra Bupl. Kommer der fortsat til at mangle voksne i daginstitutionerne, kommer der til at mangle tid til omsorg, tid til udvikling og læring og tid til at hjælpe det enkelte barn, og så frygter jeg, at der kommer til at ske to ting.

Der kommer flere private daginstitutioner. For hvad sker der altid, når den fælles velfærd svigter? Det private kommer med et alternativ. Selv om der også er egenbetaling i de offentlige daginstitutioner, så vil private pasningstilbud gavne familier med høje indtægter, der kan betale for et bedre tilbud. De kan betale for flere pædagoger i det private, mens de enlige mødre, lavindkomstfamilierne og arbejdsløse må nøjes.

Alternativt kommer de familier, hvor husstandens indkomst er solid, til at lade den ene forældre blive hjemme. I 39 af landets kommuner er der allerede mulighed for tilskud til hjemmepasning. Eftersom der stadig befinder sig et væsentligt løngab mellem kønnene – i mændenes favør – så skal man ikke have meget fantasi for at forestille sig, at det er kvinder, som holder en pause fra arbejdsmarkedet.

Mange siger, at lige børn leger bedst. Det tror jeg ikke på. Men vi har mest lyst til at være sammen med nogle, som ligner os selv. Det er tryggest. Derfor er det en gave for vores sammenhængskraft, at vi bliver tvunget til at rende ind i folk fra alle dele af samfundet. At børn leger med dem, som ikke lige ligner deres naboer eller egen familie. Men hvordan vil det gå med sammenhængskraften, hvis fællesskabets institutioner bliver svækket?

Det er ikke svært at forestille sig, at de forældre, som går sammen om hjemmepasning, finder andre, som ligner dem selv. Også selv om det måske ikke er hensigten. Eller at man i en privat institution benytter sig af muligheden for takke nej til de børn, man ikke ønsker. Præcis som en privatskole har ret til.

Jeg tror, at det vil være endnu en mavepuster for vores samfundskontrakt og vores sammenhængskraft.

Når forældre landet over går på gaden, handler det om mere end flere pædagoger. Gode daginstitutioner er nemlig en del af samfundskontrakten.