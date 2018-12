Blog: Naturligvis går det også skidt for tredje generation

Man tilhører kun tredje generation, hvis ens forældre fravalgte danskerne. Meget mere behøver vi ikke at vide om integrationen

En ny undersøgelse fra integrationsministeriet viste det, vi alle godt vidste: Det går ikke bedre med integrationen for tredje generation af indvandrere. På skolen og på arbejdsmarkedet klarer de sig nogenlunde lige så dårligt som deres forældre. Men vi behøvede ærligt talt ikke en undersøgelse af tredje generation for at fortælle os det.

Det er jo allerede gået galt, når vi overhovedet kan tale om tredje generation. Hvis det virkelig er sådan, at du som efterkommer har valgt at gifte dig med en anden efterkommer (eller med en indvandrer fra hjemlandet, som langt hovedparten har gjort), så er det jo næsten per definition gået galt med integrationen. For det er et meget markant fravalg af danskerne. Hvis ens hjerte ellers er åbent, så er det jo mest sandsynligt at man forelsker sig i én af de 95 pct. af landets borgere, som er danske. Vælger man derimod at blive i egen kulturkreds, så er ens hjerte næppe åbent. Så er der ingen integration.

Derfor er det jo en temmelig underlig analyse, Integrationsministeriet har lavet. De hysteriske venstreliberale kritikere har da også i én forstand haft ret i, at det var en fejl at udelade alle tredjegenerationsindvandrere, hvis ene forældre var dansk. Men det pudsige er jo, at Integrationsministeriet blot har brugt Danmarks Statistiks definition. Og er det i øvrigt ikke absurd at tale om, at man er indvandrer i nogen som helst forstand, hvis ens ene forælder er dansk?

Derfor skal man naturligvis heller ikke tælle dem med danske forældre med i tredje generation. Man bør i stedet gøre noget andet. Skal man måle, om integrationen bliver bedre generation for generation, bør det altoverskyggende være at finde ud af, hvor mange, der er tilbage. Altså, hvor mange af indvandrerne gifter sig med danskere? Hvor mange af efterkommerne gør det? Og hvad med deres børn? Dét er integrationsprocenten.

Hvis en indvandrer eller efterkommer har giftet sig med en dansker, så er børnene også danske. Så er integrationen sket. Og vi kan da godt sammenligne karaktergennemsnit og arbejdsmarkedstilknytning for denne gruppe, men det er jo ligegyldigt. Her var vi nogen, der har valgt Danmark til, og hvis karaktererne er lidt lavere for den gruppe, så rager det nok de fleste af os en høstblomst.

Det relevante er tilknytningen og loyaliteten. Og hér er det selvfølgelig vigtigt at forstå, at det faktisk er for overfladisk at se på herkomsten. Hvis din mor er en dansk konvertit, kan man ikke tale om en tredjegenerationsindvandrer, men vedkommende er alligevel med stor sandsynlighed ikke integreret. Den essentielle integration er nemlig den kulturelle, og herkomsten er ret beset ligegyldig for om du tilhører et parallelsamfund eller ej. Det handler om din kultur og dit hjerte.

Så hvad har Integrationsministeriet reelt undersøgt? De har undersøgt den gruppe af efterkommernes efterkommere, hvis forældre fravalgte en dansk livspartner. Om dem ved vi godt, at langt størstedelen ikke er integrerede. Det har deres egne valg afsløret for os. Deres børn er grundlæggende ikke et hak bedre stillet end efterkommerforældrene. De tilhører fra fødslen en anden kultur, og må gøre op med sig selv om de vil vælge Danmark til eller fra.

Hvornår ved som om tredje generation er integrerede? Vi må se på deres valg. Gør de som deres forældre eller ej.