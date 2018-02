Blog: Ødelagte familier er vores største sociale problem

Der er lidt for meget frit valg. Lidt for meget, ’du skal gøre, hvad du synes, er rigtigt for dig selv.’ For meget individ. For meget liberalisme.

Vi taler for lidt om familiens betydning for samfundet. Den har simpelthen for mange fjender. Feministerne vil gerne løsrive kvinderne fra ægteskabet, modernisterne vil gerne rive alt (små)borgerligt ned, og liberalisterne kan ikke lide at omfatte mennesket som en del af et fællesskab. Det sidste er i stort omfang overset. Landets DJØFere er i overvejende grad liberalister (i den fagfilosofiske betydning af ordet), og de har designet et teknokrati med udgangspunkt i individet og ikke familien. Pension er ikke fælles, skat er ikke fælles og post fra kommunen eller staten får man i det hele taget altid som individ og ikke som familie.

Går familier af den ene eller den anden grund i opløsning, er det ikke noget, vi tager os af. Politikere og samfundsdebattører problematiserer kun yderst sjældent det meget store antal ødelagte familier. Det ses ikke som noget, man bør blande sig i eller problematisere; snarere skal vi opfatte det som et eksogent fænomen, vi ikke kan gøre noget ved. I øvrigt som nærmest det eneste i vores samfund.

Vores familie er grundlaget for alt, hvad vi er. På godt og ondt. Her er et eksempel. Da en skoleskyder gik amok i Florida og sidste uge, var det ikke bare fordi USA har en liberal våbenlovgivning. Som amerikanske aviser har beskrevet, begyndte den unge mands ekstreme adfærd, da hans adoptivfar døde, hvorefter han indledte et årelangt terrorregime i sit nabolag. Et andet eksempel er Anders Breivik, hvis far forlod familien da Breivik var spæd. De fik aldrig et forhold, hvilket bliver beskrevet ret indgående i Breiviks såkaldte manifest. Mens faderen svigtede fælt privat, høstede han stor anerkendelse som diplomat i den norske udenrigstjeneste, og personificerede dermed Breiviks opfattelse af det officielle Norges dobbeltmoral. Breiviks syge had var netop rettet mod det officielle Norge, og det var mod det, han rettede sit angreb.

Amerikanske studier viser, at faderløshed (hjem uden en far) er forbundet med 5 gange højere risiko for selvmord, 20 gange højere risiko for adfærdsvanskelighed, 9 gange større risiko for at droppe ud af gymnasiet, 20 gange større risiko for at ende som ungdomskriminelle, etc.

Det er i øvrigt ikke ulig danske erfaringer fra SFI. I 85 pct. af skilsmisserne ender børnene hos moderen, hvoraf ca. hver fjerde aldrig ser deres far og under ét klarer børn fra brudte hjem sig markant dårligere. De ryger dobbelt så meget, tager narkotika to en halv gang oftere, er dobbelt så ofte udsat for røveri og voldtægt, har tidligere seksuel debut og udfører dobbelt så mange selvmordsforsøg.

Ingen har skilsmisser som mål. Ingen ønsker, at deres barn skal vokse op uden en far. Det er aldrig en værdi i sig selv. Men det øgede antal skilsmisser er helt indlysende et resultat af ændrede værdier i samfundet. Frihed bliver prioriteret højere og forpligtelse lavere. Glæde bliver prioriteret højere og ansvar lavere. De voksne bliver prioriteret højere og børnene lavere. ’Den eneste ene er mig selv,’ som jeg læste på en familierelateret livsstilsblog.

Opløsningen af familien i forskellige jeg-dyrkende ismers navn, har alvorlige moralske og sociale konsekvenser. Flugten fra pligt og ansvar har implikationer, der rækker langt ud over den enkeltes ønske om at optimere sin følelsesmæssige velfærd. Der er sågar også et politisk spørgsmål, for det er ikke en værdifri stat, der insisterer på, at vi først og fremmest er individer og ikke familier. Ødelagte familier er formentlig vores største sociale problem, og vi bør tale meget mere om det.