Blog: Regeringens finanslov er udsultning af velfærden, ikke en gavebod

Regeringen spinner, at forslaget til finanslov deler milde gaver ud til velfærden. Men det er det rene fup. Sandheden er, at udgifterne ikke kan følge med udviklingen, hvor der bliver flere ældre, flere børn, medicinpriserne stiger og opgaverne bliver flere.

Historien om, at finansloven er en gavebod, er ren fup. Fakta er, at regeringen ikke engang afsætter penge nok til at dække de stigende udgifter til flere børn og ældre. I alt vil regeringen kun lade det offentlige forbrug stige med 0,4 pct. Når velfærden kun skal vokse med 0,4 pct. til næste år, kan det kun dække knap halvdelen udgifterne til flere børn og ældre, der er på 0,6 ifølge Finansministeriets egne tal. Der er derfor udsigt til serviceforringelser til næste år. Bliver det her til virkelighed, så vil det betyde endnu mere stress for sygeplejerskerne, endnu mindre tid i ældreplejen og endnu flere børn pr. pædagog i børnehaverne.

Regeringen taler altid om de mange ekstra milliarder, de tilfører til velfærden, mens de glemmer at sige, at der bliver flere ældre og opgaverne vokser. Buen er allerede spændt hårdt ude i velfærdens frontlinje, og nu vil højrefløjen spænde den endnu hårdere.

Jeg synes, det her er skammeligt over for alle de mange mennesker, som hver dag knokler med at passe vores børn, pleje vores ældre og syge. År efter år skal de gå lidt længere på literen, fordi pengene ikke følger med udviklingen. Den udsultning fortsætter med denne finanslov.

Finanslovsforslaget udstiller også, at man virkelig skal finde det helt store mikroskop frem for at finde regeringens ambitioner på klimaområdet, eller rettere mangel på samme. Det siger virkelig noget om regeringens såkaldt grønne politik, når den på finansloven vil bruge fire gange så mange penge på kampfly som på nye initiativer for klima, miljø og natur. Det er uambitiøst og en skændsel for fremtidige generationer.

Regeringens egne tal og prognoser bag finansloven punkterer ligeledes erhvervslivets myte om, at der mangler arbejdskraft. Når regeringens egne tal forudser, at der til næste år stadig vil være over 100.000 ledige, så viser det tydeligt, at regeringens snak om mangel på arbejdskraft mere handler om at dumpe lønnen frem for at sikre ordentlige vilkår på det danske arbejdsmarked.

Regeringen vil desuden lade de Automatiske besparelser uddannelse, undervisning og kultur fortsætte. Helt frem til og med 2021. Det er slet ikke godt nok, at regeringen vil fortsætte disse nedskæringer på 800 mio. kr. om året helt frem til 2022. Omprioriteringsbidragene bør afskaffes nu og afskaffes helt. Ordningen, som regeringen foreslår fra 2022, er bare en ny form for automatiske spareøvelser, hvor der vil være stor usikkerhed om, hvordan pengene vil blive tilbageført til den enkelte institution.

Regeringens forslag til finanslov er nedskæringspolitik og forringelser og manglende ambitioner for den grønne omstilling. Det er ikke – gentager: ikke! – en gavebod.