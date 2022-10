Lad os sigte efter stjernerne!

Det lyder som noget fra Anders And eller James Bond, men den amerikanske virksomhed Spin Launch testede altså allerede konceptet med succes sammen med Nasa sidste år.

Ikke kun raketter og satellitter skal sendes op i stor stil i fremtiden – droner er også i høj grad en del af fremtiden. Forsvaret er for tiden i gang med at indkøbe langtrækkende droner, som skal overvåge Arktis, og både offentlige myndigheder og private aktører udvikler og afprøver brug af førerløse luftfartsfartøjer til løsning af en lang række opgaver. Hertil kommer de såkaldte HAPS’er (High-Altitude Pseudo Satellites), som er en slags mellemting mellem droner og satellitter, der flyver højt oppe i stratosfæren, men uden at gå i kredsløb om Jorden. De er langt billigere at bygge og sende op end traditionelle satellitter og kan derfor være særdeles interessante for mindre lande med færre ressourcer og andre aktører.

En forudsætning for fortsat udvikling og fornuftig regulering af rummet og tilstødende områder er en god kombination af højtflyvende politiske visioner og lavpraktisk lovgivning og myndighedsudøvelse. Lige nu går det ikke ret godt, fordi rummet i Danmark hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet med begrænset politisk opmærksomhed. I stedet skal Danmark have et rumagentur.

Forskellen på et agentur og en styrelse er, at hvor styrelsen er en myndighed under et ressortministerium, så er agenturet en politisk styret organisation sat i verden for udelukkende at beskæftige sig med et bestemt område, f.eks. rumfart. Dermed kan agenturet i den bedste af alle verdener slippe fri af silotænkning, bureaukrati og ministerielle infights og i stedet fokusere på at fremme sit fokusområde med direkte forbindelse til det politiske niveau.

Lad os hæve blikket og sigte efter stjernerne – dog uden at ramme London, som man sagde om den nazityske raketbygger Wernher von Braun. Rummet er simpelthen for vigtigt til at lade de andre løbe med det. Danmark har meget at byde på i dette nye domæne, men hvis vi ikke prioriterer det, ender vi med at måtte blive stående på rampen og bare se til, mens f.eks. De Forenede Arabiske Emirater indtager himmelrummet for næsen af os. Første skridt er et dansk rumagentur. Og hvad skal det så hedde? Dasa, selvfølgelig: Danish Space Agency – med en raket og et dannebrogsflag i logoet. Kan du se det for dig?