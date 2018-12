Blog: Et år med afsløringer og store fortællinger. Og en slem skandale

En overflyvningstur over det journalistiske landskab i 2018

Når den verdensberømte amerikanske journalist Bob Woodward den 8. juni 2019 taler ved det lokale folkemøde i Vejle, handler det om, hvordan man både nationalt og lokalt kan udvikle den demokratiske samtale. Det skal der nok blive talt godt og længe om. Men spørgsmålene fra salen vil givetvis komme til at kredse mere om det, der har gjort Woodward til den journalistiske superstar, han stadig er. Hvordan har han bibeholdt evnen til at komme så dybt ind i materien og bag kulisserne, at han kan fortælle hidtil ukendte sider af historien, så det netop skaber historie? Det viste han i begyndelsen af 70´erne, og det viste han igen i 2018. Sammen med Carl Bernstein stod han bag afsløringen af Watergate-skandalen, der tvang præsident Nixon til at gå af i 1974. I 2018 leverede han endnu engang journalistik på allerhøjeste niveau, da han udgav bogen ’Fear’, der er den til dato mest gennemarbejdede fortælling om de første næsten to år af Donald Trumps tid som præsident.





Når man læser den detaljerede fortælling, bliver man gang på gang overrasket over, hvor lemfældigt og tilfældigt Trump agerer som USA’s præsident. Er man vant til at følge Trumps twitter-ledelse af verdens mest magtfulde land, er ’Fear’-bogen, der side efter side dokumenterer, at det ikke bare står så grelt til, som man frygter. Men at det er langt værre.





’Fear’ er et af mange eksempler på, at selv om mange medier er hårdt presset, og journalister har mistet deres job, leveres der til stadighed journalistik på højt niveau. Et andet eksempel er den svenske journalist Jan Stocklassa, der i slutningen af i år - simultant i 50 lande - udgav en journalistisk fortælling om Palme-mordet, der kredsede om den afdøde succesforfatter Stieg Larssons hemmelige arkiv om mordet på den svenske statsminister. Et mord, der aldrig er opklaret, men Stocklassa kommer med et ganske plausibelt bud på, hvem der udførte og stod bag drabet på Oluf Palme på åben gade i Stockholm i 1986. Bevismaterialet er nu overgivet til det svenske politi.





Arbejdet som undersøgende journalist er ikke ufarligt. Navne som Woodward og Stocklassa har givet følt sig truet undervejs i deres karriere, men det er sjældent de store fisk, der rammes. Det skaber for meget opmærksomhed. I 2018 blev 80 journalister slået ihjel, beretter organisationen Journalister uden Grænser, og der spores en tendens til, at mens det tidligere primært var i krigs- og konfliktzoner, at journalister mistede deres liv, er det nu også i stigende grad undersøgende journalister, der er truet. For et par måneder siden blev den bulgarske tv-vært Viktoria Marinova dræbt. Hun arbejdede på en historie om korruption, der involverede EU-midler. Mordet er ikke fuldt opklaret.





Er man på en overflyvningstur over det journalistiske landskab i 2018, er det umuligt ikke at nævne Der Spiegel. Det ansete tyske tidsskrift oplevede det, enhver chefredaktør frygter: En journalist, der selv opfinder sine historier, kilder og citater. Spiegel betragtes som et af Europas førende journalistiske magasiner og er berømt for sin dokumentationsafdeling, der gennemgår alle artikler, inden de publiceres. Alligevel lykkedes det den prisbelønnede journalist Claas Relotius at komme afsted med artikler, hvor han fandt på om ikke det meste, så dog meget. En uhørt skandale, der samtidig er med til at sætte alle medier under pres, fordi det bekræfter de værste kritikere i, at pressen er med til at fabrikere falske historier. Og ikke – som det dog oftest er tilfældet – at være med til at afsløre falskhed og fejl, korruption og hykleri. Medierne har selv en stor opgave i konstruktivt at bygge bro mellem journalistik og samfund, så folk i højere grad tror på, at det, der fortælles, rent faktisk også er rigtigt. Og at det rapporteres på en troværdig måde.





I øvrigt udgør amerikanske Woodward og svenske Stocklassa efterhånden undtagelserne, når det handler om at afsløre de store og væsentlige nyheder. En trend fortsatte i 2018. Det er sjældent, at det er én mand eller kvinde, der alene står bag afdækningen af de svære historier. Nu efterforskes de komplicerede internationale historier på tværs af grænserne af journalistiske teams, og i det forløbne år har journalister fra DR og Politiken deltaget i internationale netværk, der har afsløret, hvordan stater i flere europæiske lande, heriblandt Danmark, har fået frastjålet milliarder af kroner, og afdækket brodne kar i den internationale fodboldagentverden.





Årets største afsløring i Danmark – der også gik verden rundt – er dog undfanget og udrullet af tre danske journalister på Berlingske, der ved hjælp af en whistleblower i Danske Banks afdeling i Estland afdækkede en af de største hvidvaskskandaler nogensinde. Det skal gå meget galt, hvis ikke Cavling-prisen går deres vej, når den prestigefyldte pris uddeles først i det nye år. Der er fortjent hæder på vej til journalisterne, mens whistlebloweren ofte overses. Mange frygter de personlige eller karrieremæssige konsekvenser, når de står frem. Eller også vil de for alt i verden ikke opdages. Det sidste var tilfældet med Woodwards berømte kilde, Deep Throat, i 1974. Først 30 år senere stod han frem. Han ville ikke tage sandheden med sig i graven.