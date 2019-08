Blog: Formandsopgør i Venstre: Den ene trådte i karakter. Den anden blev offer for sin egen magtarrogance

Men Løkke har støbt de kugler, som skal gøre rigsfællesskabet til en udviklingsforretning.

Kristian Jensen trådte endelig i karakter i dag. Man skal være lavet af stål for ikke at blive påvirket af sådan en tale. Med den sikrede han sig et godt eftermæle.



Der har været uendeligt mange analyser på Lars Løkke Rasmussens magtarrogance, som har kørt i selvsving, siden Løkke meddelte sin øjeblikkelige afgang kl. 11.23 på Twitter i dag. Det er vel forståeligt nok, at ingen kan gå enegang i så stort et foretagende, som Venstre er. Overflødighedshornet af lokale Venstre-folk har bidraget til dette teater. De fleste af dem, som så flittigt har ladet sig interviewe i denne sag, er uinteressante at høre på. Og dette teater har ikke været en tidligere statsmand værdig. Det er ikke værdigt for os som danske statsborgere.

Det er samtidigt dybt bekymrende, at vi med Løkkes afgang risikerer, at den danske stat bliver kørt ud på et sidespor af de supermagter, som forsøger at kile sig ind i vores rigsfællesskab.

Jeg håber, at Venstre finder en formand, som går ind for at ville understøtte og udvikle rigsfællesskabet. Det er nødvendigt for at modvirke Mette Frederiksens talen med to tunger også om rigsfællesskabet.

Vi står over for så store udfordringer i den danske stat i dag, at en af de allervigtigste dagsordener for en Venstre-formand skal være rigsfællesskabet. Den rolle tog Lars Løkke Rasmussen på sig. Jeg skælver ved tanken om den risiko, som Danmark som arktisk stat risikerer at stå over for, hvis den forkerte formand snupper nøglerne til statsministeriet næste gang.

At vi i rigsfællesskabet ikke har kontrol med, hvad der foregår i det strategisk vigtige område Arktis, er en stor udfordring, som kræver en statsmand, som prioriterer rigsfællesskabet – magtsyg eller ej.