Blog: Mette Frederiksen taler med to tunger i rigsfællesskabet

Det skaber to problemer, som kan få det arktiske område til at slå gnister mellem stormagterne.

Trumps ønske om at købe Grønland har med et snuptag fået rigsfællesskabet på den politiske dagsorden. Vi har fået øjnene op for det storpolitiske spil, som flere og flere frygter, kan omdanne Arktis til et højspændingsområde.

Danmarks lille nye mindretalsregering har da også sat Arktis og rigsfællesskabet højt på dagsordenen. Ikke mindst efter et par spark i røven fra en vis præsident over there. Så langt så godt. Det store arbejde for at få rigsfællesskabet på dagsordenen, som Lars Løkke Rasmussen startede fortsættes i Danmarks internationale retorik. Den fortsættes også i ordlyden på de pressemeddelelser, som de uendeligt mange rådgivere præsenterer dansk presse for.

Problemet opstår, fordi statsministeren taler med to tunger. Det skaber to alvorlige problemer, som i sidste ende kan få det arktiske område til at slå gnister mellem stormagterne på den ene side og lilleput Danmark på den anden.

Med ét manuskript fortæller statsministeren danskere og det internationale samfund -herunder Trump – at Danmark tager rollen som arktisk stat alvorlig. MEN med et andet manuskript drejer hun tungen og siger det hun tror, grønlænderne vil høre. Budskabet om at hun støtter Grønlands løsrivelse bliver kun sendt ud i Grønland. Smart. Den metode virker imidlertid som at tisse i bukserne. Hun får ro og ros nu og her fra grønlandsk side. Men hendes job som statsminister for alle danske statsborgere er at sætte selvstændighedsdebatten ind i et realistisk lys. Grønlænderne skal stemme på et oplyst grundlag. Alle ved (også Mette Frederiksens rådgivere), at Grønland ikke får lov at være alene mere end fem minutter, hvis de måtte løsrive sig fra rigsfællesskabet.

Når Frederiksen taler med to tunger, bidrager hun til opløsning af den danske stat. Det vil blive en katastrofe for grønlænderne. Det vil bringe hele den danske stat i fare.

Trump har sørget for, at vi får øjnene op for det storpolitiske spil i Arktis. Nu skal vi altså ikke have en mindretalsregering til at sætte rigets sikkerhed på spil, fordi hun taler med to tunger.