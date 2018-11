Blog: Udviklingen i Grønland er ude af kontrol og kræver dansk handling

Vi kan ikke gamble med sikkerheden for hele den danske stat med en motor drevet af offentlig forvaltning for udenlandske midler, og på ordre fra Kina.

Danske partier skal udfærdige en politik for rigsfællesskabet. Gør vi det ikke selv, så kan vi forvente en opringning fra USA.

Sidste år indrykkede Thorkild Kjærgaard en kronik i Politiken under titlen “Selvstyret på Grønland er en katastrofe – afskaf det dog”. Han foreslog, at den danske regering satte selvstyret ud af funktion, som en slags tænkepause. Jeg deltog selv ivrigt i debatten bl.a. i en udsendelse på “Cordua & Steno” sammen med Kjærgaard. Som mange andre sagde jeg: “nej nej nej – det er ikke vejen frem”. Hvor kronikken var tænkt som et løsningsforslag, så fungerede den blot som benzin på bålet. Jeg efterlyste selv forståelse for, hvorfor frihedstrangen opstår. Det er ufrugtbart at klandre grønlændere for de udfordringer, som til dels er en følge af vores fælles historie. Og det løser ingen problemer. Tværtimod. Fokus på Danmark som kolonimagt er drivkraften bag alt, lige fra forsoningskommission til forfatningskommission og had. Og jeg tror forståelse kan løse nogle af knuderne.

Men udviklingen er nu ude af kontrol. Og jeg anser det ikke længere kun for værende et grønlandsk anliggende. Det vedrører sikkerheden for alle i den danske stat. Vi har en ny situation, som kræver handling fra dansk side.

Regeringen har et fornuftigt lovforslag på vej, som vil hindre bl.a. kinesisk undergravning af vores sikkerhedspolitiske interesser i forbindelse med anlæg af infrastruktur. Sandsynligvis afledt af Trumps spark bagi vedrørende lufthavnssagen i Grønland. Og amerikanerne vil snart give Danmark endnu et spark for at få os til at øge vores bidrag til NATO, og derigennem styrke forsvaret af hele den danske stat, og lukke den åbne port i arktis.

Regeringens forslag om infrastruktur bør også omfatte salg af koncessionsrettigheder til naturressourcer, herunder minedrift. Danmark skal som tovholder på sikkerheden ind over alle fremmede landes investeringer i Grønland, som kan undergrave den danske stat og udgøre en risiko for hele rigsfællesskabet. Vi kan ikke gamble med sikkerheden for hele Grønland og den danske stat med en motor drevet af offentlig forvaltning for udenlandske midler, og i værste fald på ordre fra Kina.

På vores vagt er indgangsporten til arktis blevet åbnet på vid gab for kineserne, og andre naturligvis. Hvor de hidtil langsomt har kilet sig ind i sprækkerne i vores rigsfællesskab, så vader de nu ind af den åbne port i arktis med den ene fod, og med den anden sparker de Danmark ud af havelågen i Nuuk.

Det kan f.eks. foregå sådan her: Kina planter en idé hos en departementschef og hans rådgivere. Det kan være, at kineserne finder bestemmelser for udviklingen af deres mineindustri i Grønland begrænsende. På den måde får kineserne den “lokale” til at tage initiativet til at fjerne disse begrænsninger. Lokkemaden er selvfølgelig at øge det grønlandske indtjeningspotentiale uden om Danmark og placere den “lokale” lige midt i pengestrømmen.

En snarlig løsrivelse fra Danmark kan kun ske med Vestgrønland under armen. Nord- og Østgrønland kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke følge Vestgrønland på nuværende tidspunkt. Dertil er fundamentet alt for ustabilt.