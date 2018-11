Blog: Når brexit er på plads, vil blikket rette sig mod København

Rigsfællesskabet er vigtig for EU, USA, Kina og Rusland. Det er tragikomisk, at vi ikke selv kan se det.

Helt fra starten har EU (det daværende EF) spillet ind i forholdet mellem Danmark og Grønland. Et flertal af grønlænderne var imod EF. Grønlænderne argumenterede for en ændring i relationen mellem Grønland og Danmark, bla. fordi Grønland ufrivilligt var kommet med i EF.

I dag omtales Storbritannien i medierne som det første land, der forlader EU. Men det var Grønland, der i 1985 reducerede EF´s areal til under det halve. Det var dygtige danske politikere, der sikrede Grønland meget lukrative aftaler. Grønlands udtræden mente man ikke ville danne præcedens, fordi situationen var så speciel. Men faktisk inspirerede forhandlingerne allerede dengang briterne.

Nu er det så vores tur til, at se på Brexit forhandlingerne. Selv om målestokken er en helt anden, så vil mange “udefra” følge vores evner til at forhandle meget nøje. Det vil EU, USA, Rusland, Storbritannien og ikke mindst Kina.

Der vil komme fokus på rigsfællesskabets (og EU har store interesser via Danmarks medlemskab) rolle i arktis. Ikke fordi vi siger det, for vi har for længst forpasset chancen for at tage førertrøjen på. Det vil ske fordi amerikanerne, kineserne, russerne og EU på hver deres måde tvinger os til det. Alle vil have en bid af den arktiske kage, og her spiller Danmark som arktisk stat en central rolle. Hverken amerikanerne eller EU vil tillade, at Danmark afgiver magten til kineserne, som har ambitioner om at blive en stormagt i arktis. Og har Kina først foden inde i rigsfællesskabet, vil det blive set som en fod ind i EU samtidig.

Når Brexit forhandlingerne er på plads, vil blikket rette sig mod København. Derfor kan vi lige så godt suge til os af de forhandlinger, som foregår omkring Brexit. Lige om lidt er det vores tur. Det er ikke mange uger siden, Trump ringede til statsministeren for at sparke ham bag i pga lufthavnspakken i Grønland. Han ville holde kineserne ude. Han ringer igen. For rigsfællesskabet er vigtig for USA, EU, Kina og Rusland(vi har overlappende krav ved FN). Det er tragikomisk, at vi ikke selv kan se det.