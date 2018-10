Blog: Ophæv partierne i Grønland

Det kunne blive konsekvensen af Olsvigs exit. Der er ingen grundighed, for meget magtkamp og ingen plads til mindretal i grønlandsk politik.

Sara Olsvig har været en realistisk stemme i grønlandsk politik. Og realisme er ikke noget, der præger grønlandsk politik. Det kniber gevaldigt med at inddrage mindretal i den offentlige debat i et land med en lille befolkning, hvor hverken det grønlandske mindretal i Danmark, det danske mindretal i Grønland, Øst eller Thule er tænkt ind. Magtkampe præger billedet, og der er kamp om at sprøjte så mange pressemeddelelser ud som muligt til de få medier, hvoraf det ene er 100 procent selvstyreejet.

Der bliver udelukkende ført partipolitisk blokpolitik i Grønland. Det er den skrøbelige befolkning alt for lille til. Grønland står overfor så mange udfordringer, som måske bedst løses ved at tænke nyt. Der er ingen mindretalsbeskyttelse. Man kan ikke løse et problem ved, at skabe et nyt. Og da slet ikke i en tid, hvor kineserne presser på for at blive en polar-stormagt.

Man kunne ophæve partierne, som i Nunavut, hvor parlamentet fungerer som et konsensusdemokrati? Så kunne vi komme ud over det der med, at man tromler minoriteter ned.

Så undgår vi også partistøtten fra danske partier, som er med til at undergrave demokratiet. Det er en alvorlig sag, når danske partier åbenlyst støtter Grønlands løsrivelse og samtidig tilskynder magt til grønlandske partier med store pengeposer.