Blog: Vi politikere har i allerhøjeste grad føling med virkeligheden

Hvad er det for en virkelighed, som Klaus Riskær mener, at vi politikere ikke er en del af? Måske er det hans virkelighed, men hvad er det så for en virkelighed, som Klaus Riskær lever i?

Ofte hører jeg kritik af, at vi politikere er alt for langt fra den virkelige verden. At Christiansborg og virkelighedens verden er to forskellige ting.





Det er relativt let at komme i kontakt med os politikere, og det er der mange danskere, som gør, og vi byder gerne på kaffe, for vi er oprigtigt interesseret i at vide, om de systemer, som binder samfundet sammen, har knuder.





Senest har Klaus Riskær forsøgt at profilere sig selv og sin politiske dagsorden på, at han skulle bringe virkeligheden ind på Christiansborg. Som om der ikke er nogen forbindelse mellem befolkningen og det politiske system. Der er megen polemik om udsigten til, at Riskær kan komme i Folketinget; det vil jeg ikke forholde mig til, for vores demokrati er altså indrettet sådan, at han kan stille op, og så er det jo helt op til vælgerne. Personligt bliver jeg dog især provokeret af hans gentagne påstand om, at der ikke skulle være virkelighed til i politik.





Det er en vedholdende, men dog usand, fortælling, som skader demokratiet, når befolkningen tror, at vi ikke har føling med virkelighedens verden.





Jeg bliver personligt dybt provokeret, når jeg gang på gang konfronteres med denne fortælling, når det reelt forholder sig sådan, at jeg bruger det meste af døgnets vågne timer på mit arbejde. Og andre folketingsmedlemmer gør det samme.

Jeg elsker mit arbejde – og mit arbejde handler altså hele tiden om virkeligheden.





I løbet af den seneste uge har jeg haft besøg af tredive flygtninge fra en sprogskole på “demokratirundvisning”, og jeg mødtes med en tidligere rockerleder, hvor vi talte om bandepakker og exitprogrammer.





Jeg har været i Stubbekøbing og tale om bureaukrati med virksomheder, og jeg talte også med en gruppe ældre kvinder om de socialt udsatte familier fra København, der sendes til byer som Stubbekøbing. Et problem, som fylder meget i lokalsamfundene langt fra København.





Jeg talte med direktøren for XL-Byg i Stubbekøbing om al den – for ham – unødvendige tid, han skal bruge på at udfylde skemaer til bl.a. Danmarks Statistik. Jeg har haft møde med direktøren for et rengøringsselskab og en restauratør om mangel på arbejdskraft. Jeg har mødtes med veteraner og fået indsigt i systemets håndtering af deres ptsd, og jeg mødtes med en etnisk dansk pige, som konverterede til islam, men som nu bliver forfulgt af sin muslimske eksmand, som hun er på flugt fra.





Jeg har også haft møde med en dansk udsending for en humanitær organisation, som er blevet smidt ud af Tunesien på grund af sin seksuelle orientering, og jeg har været til vælgermøder i Roskilde om fremtidens ældrepolitik.





Ud over det, så passer jeg mine ni ordførerskaber i et regeringsparti og de forpligtelser, som jeg har i forbindelse med det. Jeg er forsvars-, rets-, integrations-, indfødsrets-, kirke-, medie-, menneskerettigheds-, udenrigs- og sikkerhedspolitisk-, og værdiordfører.





Og så har jeg for øvrigt også været til kiropraktor, for hvis nogen skulle være i tvivl, så kan jeg også have skavanker indimellem. Jeg handler i Netto, og jeg har børn, som går i skole med andre børn. Jeg går i Parken til fodbold, og jeg forsøger at have et socialt liv, når jeg har tid.





Jeg har arbejdet, siden jeg var teenager. Jeg har vasket flere tallerkener op på hoteller, end de fleste danskere gør i et helt liv. Jeg har arbejdet som tolk for hundredvis af flygtninge, og jeg har taget uddannelse og forsket fire år i USA. I halvfemserne tekstede jeg alt arabisk i DR, og senere blev jeg radiovært på DR’s P1, og jeg har arbejdet for en ingeniørvirksomhed med eksport til Mellemøsten.





Hvad er det for en virkelighed, som Klaus Riskær mener, at vi politikere ikke er en del af? Måske er det hans virkelighed, men hvad er det så for en virkelighed, som Klaus Riskær lever i?

Vil du have meninger direkte i din indbakke? Tilmeld dig gratis og få de seneste indlæg fra Jyllands-Postens debatsektion én gang i døgnet – klik her, sæt flueben og indtast din mailadresse. Følg også JP Debat på Twitter