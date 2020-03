Blog: Er der forskel på forskellige gruppers adfærd under krisen?

Det er der noget, der kunne tyde på.

Man skal have sine skolepenge tilbage, hvis man ikke ved, at forskellige etniske grupper har forskellig adfærd. Det kan man slå efter i Danmarks Statistik. Det er forskelligt, hvor godt de klarer sig i skolen, på uddannelserne og efterfølgende på arbejdsmarkedet.

Det er også særdeles forskelligt, hvor kriminelle forskellige etniske grupper er i snit. Hvis vi sætter etniske danskere som gennemsnit, vil nogle andre grupper ligge klart under det danske snit og altså være mindre kriminelle i snit. Andre vil ligge over, nogle endda klart over, det danske snit.

Det er vigtigt at huske på, at kriminalitet og anden asocial adfærd i rige samfund er et frit valg, som den enkelte foretager. Den vitterlige nød – f.eks. under 1930’ernes verdenskrise – der kunne give en vis forståelse for f.eks. tyveri, findes ikke i dagens samfund. Kriminalitet er pr. definition noget, den enkelte kunne have undladt at gøre.

Det samme gælder naturligvis asocial adfærd under den nuværende coronakrise. Hvis grupper af individer systematisk ikke overholder påbuddet om at holde sig passende adskilt fra hverandre, gør disse individer det samme som kriminelle, udviser hensynsløshed over for alle de lovlydige.

Det er kommet frem, at det franske politi står over for en meget vanskelig opgave i den parisiske forstad Saint-Denis med dens meget store andel af personer med rødder i den tredje verden. Jeg er mildest talt ikke god til fransk, så hvordan fandt jeg egentlig ud af det? Såmænd ved at læse det hos først Snaphanen.dk og derpå til dennes kilde på den amerikanske netavis Breitbart.com.

Interessant historie, tænkte jeg. Jeg var dog med det samme klar over, at en del af denne blogs læsere ikke ville finde mine kilder helt i orden. De ville nok kalde dem for langt til højre og det, der er værre. Begge sider er glimrende som alternative nyhedskilder, men nuvel.

Heldigvis har både Snaphanen.dk og Breitbart.com altid kildehenvisninger, og i en af Breitbart.coms henvisninger kom jeg til den schweizisk-franske avis Le Temps.

Le Temps er en etableret avis i Schweiz og såmænd den største på fransk. Den skulle vist være god nok. Her følger udvalgte citater fra artiklen. Jeg medgiver, at det er google-oversættelser, der er rettet til. Ret gerne eventuelle fejl i tråden:

”I Saint-Denis overholdes påbuddet om ikke at forsamles på ingen måde. Politiet indrømmer, at de er overvældede.”

”De forstår ikke noget. Nogle siger endda, at denne virus er noget, som hvide har fundet på for at tvinge dem til at forlade gaden.”

”Her ved foden af ​​Basilique indkøbscenter tager en gruppe sorte teenagere, nogle iført maske og andre ikke, sig tid til at snakke på trods af bebrejdelser fra en sløret mor, der er ivrig efter at gå hjem med sin datter i klapvognen.”

Den franske kritiker af masseindvandringen Eric Zemmour har også observeret fænomenet i Saint-Denis og f.eks. i Lyon, Frankrigs næststørste by.

Herhjemme er vist nok det eneste kendte eksempel, der tyder på det samme, sagen om vandpibecaféen i Københavns Nordvestkvarter, hvor de 23 tilstedeværende fik bøder for at forsamles. Jeg kan ikke bevise – når politiet og de etablerede medier ikke vil fortælle det – at disse 23 altovervejende (eller alle) har baggrund i den tredje verden. I betragtning af, dog, at Nordvest lige nord for Nørrebro om muligt er endnu mere indvandrertungt end Nørrebro, og at der var tale om en vandpibecafé, tvivler jeg på, at det var 23 etniske danskere, der opførte sig på den asociale måde.

Og det minder mig om, at politiet og de etablerede medier kan aflive eventuelle myter ved systematisk at fortælle om gerningsmænds og andre kedelige typers etniske baggrund. Som det er nu, må vi gætte løs, fordi vi holdes i uvidenhed.

Nå, vi nærmer os enden på denne min folkeoplysningskampagne. Jeg er da fuldstændig klar over, at der er etniske danskere, der ikke kan finde ud af at holde ordentlig afstand i øjeblikket. Det ændrer bare ikke ved, at det er sandsynligt – bygget på kriminalitetsstatistikker og historien fra Frankrig – at visse grupper optræder langt mere asocialt og dermed udgør en større sikkerhedsrisiko i forhold til smittesprede.

Jeg vil da håbe, at dansk politi overvejer, hvor de muligvis skal bruge flere ressourcer end andre steder.