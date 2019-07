Blog: Gdansk i Polen – hvad er det med den by?

En sommerhilsen fra et sted øst for det hedengangne jerntæppe.

Vel ankommen til Gdansk i dag ser jeg frem til at udforske byen de næste dage. Gdansk har en lang, glorværdig og også grum historie. Danzig hedder den på tysk, men nærmest samtlige tyskere blev fordrevet i 1945 og byen sammen med det meste af det tyske landskab Pommern overdraget til polakkerne.

Gdansk blev sørgeligt bombet under krigen, men bykernen er bygget op – selv under kommunismen – som det, den engang var, en hansestad i middelalderen. Byen er i øvrigt nævnt første gang i år 999.

Polakkerne er et stolt folk med en historie, der tæller glorværdige bedrifter og uhyre traumatiske nederlag. Mellem år 1795 og 1918 eksisterede Polen ganske enkelt ikke på landkortet. Polakkerne var der selvfølgelig i millionvis, men de havde ikke noget fædreland, fordi Polen var blevet spist op af stormagterne Preussen, Rusland og Østrig ved Polens tre delinger i 1772, 1793 og 1795.

Som fugl Fønix genopstod Polen af ruinerne i 1918, fordi den historiske skæbne ville, at dets tre ærkerivaler alle brød sammen, Tyskland og Østrig-Ungarn som tabere i 1. verdenskrig og Rusland brudt sammen i revolution og borgerkrig.

Derpå hærgedes Polen på det frygteligste af nazisterne 1939-45. Som andel af den samlede befolkning led intet andet land mere end Polen, hvor omkring en sjettedel blev dræbt, et helt ufatteligt tal.

Og som om det ikke var nok, blev Polen i 1945 øjeblikkeligt besat af Sovjetunionens røde hær, en besættelse, der varede frem til 1989. Det er ikke for ingenting, at Gdansks lufthavn bærer Lech Walesas navn, skibsværftsarbejderen, der trodsede det kommunistiske diktatur.

Efter at kommunismens åg er blevet kastet bort, har Polen gennemgået en flot økonomisk udvikling, og Gdansk fremstår i dag som en moderne europæisk storby. Der er fattige områder i mange landdistrikter i Polen, og man må håbe, at velstanden for alvor også kan brede sig hertil.

Nå, men jeg ville jo ikke være mig, hvis ikke jeg sagde lidt om sammensætningen af befolkningen i Gdansk, som immervæk er Polens sjettestørste by med godt 460.000 indbyggere, ca. tre fjerdedele af Københavns.

Med forbehold for at jeg kun har været her siden kl. 2 i eftermiddag, ser det ud til, at Gdansk er en polsk by, ikke en multietnisk og multikulturel by. Jeg har endnu til gode at se en indvandrer fra den tredje verden. Og ved man hvad? Det føles meget europæisk – i dette tilfælde polsk – og derfor rart. Det er som at gå rundt i København i midten af 1960’erne, før de danske politikere begyndte det ultimative eksperiment med Danmark.

Polakkerne i Gdansk virker overordentligt venlige, og her hersker en rolig og tryg stemning. Der mangler helt den sydende kedel af 20 forskellige sprog og 50 forskellige etniciteter.

Det virker på polakkerne, som om de sagtens kan klare sig ved at være blandt deres egne tilsat lidt turister i ny og næ.

Jeg vil anbefale polakkerne at blive ved på denne måde. Længe leve det polske folk.