Blog: Av for den, Pernille Skipper: Enhedslistens og Radikale Venstres muslimske vælgere

Især de to partier vil få en stadig stigende andel stemmer fra muslimer, der er antidemokratiske.

Nå, så blev Pernille Skipper alligevel lidt bleg om næbbet. Sådan her skriver hun i en mail til Berlingske:

»Havde jeg vidst, hvem jeg fik taget billede med, var jeg ikke stillet op til det. Nu har jeg siden set nogle tidligere udtalelser fra ham om stening af kvinder, og jeg vil ærligt talt gerne have eventuelle stemmeanbefalinger frabedt.« (Desværre bag betalingsmur).

Det er temmelig kedeligt for Pernille Skipper, at hun er blevet fotograferet sammen med eksimam Kasem Said Ahmad, en smilende Pernille Skipper iført palæstinensertørklæde.

Kasem Said Ahmad, den flinke mand, udtalte for et par år siden således:

»Det (stening, red.) står vi inde for, og det er vi også stolte over. For det andet har det en præventiv effekt. Hvad er straffen i Danmark, når man begår sex uden for ægteskabet? Ikke nogen.«

Av, av, av for den, Pernille Skipper. Og vil det stoppe her?

Nej, naturligvis ikke. Det vil gå for partier som Enhedslisten og Radikale Venstre, som det er gået for Demokraterne i USA. I stigende grad vil deres vælgere udgøres af muslimer og andre ikkevestlige af den simple grund, at de to partier altid vil lempe, aldrig stramme, udlændingepolitikken. I USA er det for længst blevet sådan, at Republikanerne er de hvides parti, mens halvdelen af Demokraternes stemmer kommer fra sorte, hispanics og asiater.

Som Berlingske bemærker, blev muslimer i Danmark opfordret til at stemme på enten Pernille Skipper, Radikale Venstres Zenia Stampe eller Alternativets Sikandar Siddique.

Det bliver hård identitetspolitik for fuld udblæsning i de kommende år. Partierne i Danmark vil i stedse højere grad blive etnisk og religiøst funderede partier i stedet for de traditionelle klassepartier. Det vil følge logisk, så længe gruppen af vælgere med ikkedansk baggrund får lov at vokse. Partier som Enhedslisten og Radikale Venstre vil relativt set miste deres danske vælgere og blive mere og mere afhængige af de andre etniske grupper og af muslimerne.

Det bliver ikke det sidste, vi har set, af den type billeder, hvor en dansk kommunist som Pernille Skipper står og hygger sig med en muslim, der vil have den fulde shariapakke. Det skal nok blive interessant.