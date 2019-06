Blog: Et nederlag af de store

Men i pct. en markant mindre sejr til rød blok end spået.

Man må erkende sine nederlag her i livet som en mand. Det gør jeg så. Rød blok vil formentlig samlet få 96 mandater i det nye folketing mod sølle 79 pladser til blå blok. Dette formentlige resultat gøres dog væsentligt ringere på grund af stort stemmespild i blå blok. Hele 4,3 pct. af stemmerne vil ikke blive talt med, fordi hverken Stram Kurs, Kristendemokraterne eller Klaus Riskær Pedersen kommer ind.

Det er med beskedne 2,4 pct. af stemmerne, at Nye Borgerlige opnår valg på tinge. De fire mandater vil partiet forhåbentlig bruge så effektfuldt som muligt. I det mindste er der nu indvalgt medlemmer, der på en direkte måde adresserer det faktum, at masseindvandring fra den ikkevestlige verden er en dårlig idé.

Dette faktum kan dog ikke skjule, at det set fra mit bord har været et rædselsfuldt valg. Skal jeg tage det for pålydende, bliver konklusionen, at et klart flertal af danskerne ønsker fortsat udskiftning af den hjemmehørende danske befolkning. Det gør et flertal ikke, men det gør et flertal af de politikere, som de har stemt på.

Nå, op på hesten igen. Et bump på vejen kan ikke ændre ved den udvikling, som finder sted. Vi tager den derfra.

Men et stort nederlag var det lige godt.