Aldeles usandsynligt, men der er en mulighed.

Nej, jeg har ikke fået tidligt solstik, men vil i dette indlæg se på, hvordan blå blok kan vende billedet til en sensationel sejr. Det kræver naturligvis almindelig fremgang for blå blok som sådan sammenholdt med målingerne, men spærregrænsen på 2 pct. kan i et usandsynligt, men muligt scenarium blive afgørende.

Risikoen for stemmespild har i lang tid udelukkende været til stede i blå blok. Man ser det for sig: Blå blok ender mod forventningerne på 51 pct. af stemmerne tilsammen, men hverken Kristendemokraterne, Klaus Riskær Pedersen, Nye Borgerlige eller Stram Kurs kommer over spærregrænsen på 2 pct. Dermed er måske 6 pct. af stemmerne spildt, og de nuværende partier i blå blok råder kun over 45 pct. af stemmerne mod rød bloks 49 pct. Dertil skal lægges, at de nordatlantiske mandater ender 3-1 til rød blok, fordi kun den ene færing vil støtte blå blok.

Dog viser en måling fra februar i år, at Færøerne kan ende med at sende to mandater afsted til blå blok, der så vil udligne de to grønlandske, der givet stemmer rødt igen.

Vi er altså tilbage ved, hvordan de 175 mandater fra selve Danmark fordeler sig. Her følger så scenariet, hvor blå blok på valgaftenen har gjort det umulige:

Uffe Elbæk er i chok, da han indser, at Alternativet har fået 1,979 pct. af stemmerne og mangler ca. 150 vælgere for at komme ind. Det er crazy, bare på en helt anden måde end i 2015.

Ovre hos partierne i blå blok kan de konstatere, at Klaus Riskær Pedersens parti får sølle 0,3 pct., næsten ikke noget stemmespild her. Nye Borgerlige og Stram Kurs kommer begge ind med mellem 2,5 og 4 pct. af stemmerne, sikkert over spærregrænsen. Og det nye, gamle parti Kristendemokraterne har gjort det umulige og kommer også ind med lidt over 2 pct.

Rød blok har samlet vundet med 50,5 pct. af stemmerne, men 1,979 pct. af disse er spildte, fordi Alternativet er røget ned under spærregrænsen. Kun 48,521 pct. kan omsættes til mandater.

Blå blok har kun fået 49,5 pct. i alt, men der er næsten intet stemmespild her, kun 0,3 pct. Der er derfor 49,2 pct. tilbage, der kan veksles til pladser i Folketinget. De nordatlantiske fordeler sig 2-2, hvorved vi får følgende:

Blå blok råder i det nye folketing over 90 mandater, rød blok kun over 89.

Hvor stor er sandsynligheden så for, at dette usandsynlige scenarium finder sted? 1,979 pct. vil jeg tro. Ikke umuligt med andre ord, men ikke sandsynligt.

P.S. Hvis man vil vide, hvor jeg fik procenten 1,979 fra, bør man søge på resultatet af folketingsvalget i 1971.