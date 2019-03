Blog: Massevoldtægter af 10-15-årige piger i Finland – alle mistænkte ankom som ”flygtninge”

Historien er, ser det ud til, kun bragt af ét etableret medie herhjemme i en kort artikel.

De omfattende voldtægtsringe i England – stort set alle skyldige med oprindelse i den tredje verden – har nu tilsyneladende bredt sig til Finland.

I byen Oulu i det nordvestlige Finland er 16 mænd mistænkt for gentagne voldtægter af piger ned til mellem 10 og 15 år. I hovedstaden Helsinki er tre mænd tillige mistænkt for voldtægter af helt unge piger.

Voldtægtsbanden omtales som en ”migrantbande” og som en ”udenlandsk voldtægtsbande”, og det ser derfor indtil videre ud til, at samtlige mistænkte har rødder i den tredje verden.

Den 6. december 2018 omtalte dagbladet B.T. i en kort artikel, at »syv voksne udenlandske mænd er fængslet i en opsigtsvækkende voldtægtssag fra Finland.« Det er, hvad jeg har kunnet finde om sagen i de store danske medier. Sagen ser ikke ud til at være skønnet vigtig.

I september 2015 udtalte den finske statsminister og mangemillionær Juha Sipila, at han ville stille et af sine hjem til rådighed for ”flygtninge” i kølvandet på Angela Merkels beslutning om at åbne Europas grænser op for imod en million ”flygtninge” fra den tredje verden. Den finske mangemillionær og statsminister opfordrede finnerne til at tænke på, hvordan de alle kunne hjælpe.

I februar 2016 meddelte den finske statsminister og mangemillionær, at han alligevel ikke ville åbne sit hjem på landet til rådighed for ”flygtninge”. Nå nej, det var ikke ham selv, der sagde det. Det gjorde hans talsmand, som udtalte, at det var blevet alt for offentligt, og derfor kunne ingen ”flygtninge” bo der. Senere i artiklen fremgår det, at statsministeren og mangemillionæren Juha Sipilas tilbud stadig stod ved magt, når »sikkerhedssituationen var blevet forbedret«.

Man må da håbe for de finske politikeres nattesøvn, at de ikke fortryder, at de i 2015 lukkede ca. 32.000 ”flygtninge” fra den tredje verden ind i landet. Og man må håbe for den finske statsminister og mangemillionær, at hans hus på landet har fået besøg.