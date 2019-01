Blog: Kom nu, DR's Christine Cordsen, du må kunne håne os mere end ved at sige ”grisefarvet” om vores hudfarve

Jeg er helt vild med, når især DR’s journalister nedgør deres eget folk.

Et af de største øjeblikke under den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016 fik vi i september det år, da Hillary Clinton sagde, at halvdelen af Donald Trumps vælgere var ”a basket of deplorables”, løst oversat en række grupper af sørgelige eksistenser, der var racister, homofober, islamofober med mere.

Det var et af de øjeblikke, der var med til at give Trump sejren i november. Intet er dummere end at tale groft nedsættende om en stor gruppe af din modkandidats vælgere.

Nu har DR’s Christine Cordsen præsteret netop det, udtrykt den dybeste lede ved det klamme folk, der kalder sig danske. Christine Cordsen gav følgende analyse af Dansk Folkepartis forestillinger om virkeligheden:

”…Dansk Folkeparti som sådan dyrker en illusion om at man kan rulle det hele tilbage og man kan sende folk hjem og vi kan få et samfund som i 50’erne hvor der ikke var så mange med en anden hudfarve end grisefarvet” (fra minut 4:30, tak til dokument.dk for linket).

Det er altså et super citat. Vi sidder med en journalist fra DR, der skal forestille at være tilstræbt objektiv, tilstræbt neutral, bedrive ordentlig journalistik med andre ord. I stedet geråder Christine Cordsen ud i en tirade, hvor hun billedlig talt tværer damestøvlen rundt i fjæset på danskerne og kalder os grisefarvede. Hun kunne have sagt etniske danskere, oprindelige danskere eller gammeldanskere (det sidste faktisk ret politisk korrekt), men hun valgte ”grisefarvet” til beskrivelse af os. Vel at mærke samtidig med, at DF og en hel del af os andre ifølge Christine Cordsen lider af illusioner.

Når DR fortier, vildleder og fordrejer, er det virkelig noget møg, fordi det betyder, at der går længere tid, før hr. og fru Danmark indser, hvor galt det står til.

Men når TV’s journalistkaste åbenlyst forhåner, latterliggør og strinter op ad danskerne, får det præcis den effekt, det skal have: Lidt flere danskere forstår for hver gang, hvordan de bliver set ned på af deres egen elite.

Så kære Christine Cordsen, vil du ikke godt love mig, at du ikke holder dig tilbage en anden gang? Der er masser af muligheder: Leverpostejfarvede, blegfise, kornfede danskere, selvtilstrækkelige og find selv på flere. I kan på næste redaktionsmøde sætte det i system og lave en intern konkurrence i DR, hvor den ugentlige vinder er den, der har beskrevet danskerne på den groveste måde.

Indtil det sker, vil jeg gerne takke dig, Christine Cordsen, for din oprigtighed, da du skulle beskrive, hvordan danskerne ser ud. Hvad hjertet er fuldt af, løber munden som bekendt over med.