Blog: Lars Løkke ydmyger sig selv – en statsminister uværdigt

Landets mest magtfulde politiker er åbenbart tilhænger af sammensværgelsesteorier ved FN’s migrationsplan.

Jeg havde ærlig talt ikke troet det muligt. At landets førsteperson, statsministeren, i ren desperation ville begynde at rable om sig med konspirationer, der har gjort livet surt for ham. Det er en skandale og uhørt i dansk parlamentarisk historie på dette det højeste niveau.

Lars Løkke Rasmussen har som bekendt været med til at hylde FN’s migrationspagt i den marokkanske by Marrakech. Det er ikke så meget det, vi her skal tale om. Vi vidste jo på forhånd godt, at statsministeren har forsvaret pagten med næb og kløer. Ingen bindinger for dansk udlændingepolitik, kun fordele for Danmark i form af lettere hjemsendelser af uønskede. Hvordan det kunne være uden bindinger for Danmark, men med rige muligheder for lande fra den tredje verden til at tage egne borgere retur, står hen i det uvisse.

At Lars Løkke Rasmussen er gået til stålet, ses allerede ved, at han gik live på facebook i lørdags for dér at forklare, at aftalen var helt uforpligtende for Danmark, men altså stadig ville give Danmark store fordele. FN-pagten er altså nærmest bindende for tredjeverdenslande, men slet, slet ikke for Danmark.

Og så til sagens nye udvikling. Statsministeren, Danmarks fornemste repræsentant, har nu grebet altinget.dk’s spændende påstand om, at robotter på facebook har påvirket folkestemningen til fordel for et nej til at undertegne pagten. Her er, hvad altinget.dk skrev:

”I sagen om FN-pagten har Udenrigsministeriet screenet en række af de åbne og offentligt tilgængelige facebooksider, der har spredt budskaber om modstand mod migrationspagten. Og ministeriets konklusion er, at mindst 16 konkrete sider i mistænkelig grad ligner automatiserede robotter.”

Meldingen kom, efter at Lars Løkke var citeret for dette:

”Statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde i sidste uge, at han sjældent har oplevet så meget misinformation på de sociale medier som den, der har været omkring FN-pagten.” (samme link som just ovenstående)

(Lyt for øvrigt til propagandasenderen, der hedder P1 Orientering, hvor DR’s Kirsten Larsen med fanatikerens stålsatte overbevisning lovpriser FN-pagten, fra ca. minut 33 den 11. december)

Men det stopper ikke her. I går kunne dr.dk berette følgende:

”Statsministeren har ikke grundlag for at kunne anklage fremmede magter for at stå bag falske profiler på sociale medier, der har deltaget aktivt i den danske debat om den omdiskuterede FN-pagt om migration. Men det er i Lars Løkke Rasmussens (V) optik ”helt åbenlyst”, at nogen ”har brugt nogle kræfter på at få sat strøm til” debatten. Det fortæller statsministeren efter en konference i den marokkanske by Marrakesh, hvor Danmark tidligere i dag tilsluttede sig FN-pagten. Her understregede Løkke, at han ikke selv har dyb indsigt i sagen.

- Jeg er bare bekendt med, at der har været stor aktivitet derude, og en stor del af den aktivitet er for så vidt fair og reel, for det er jo mennesker, der har givet udtryk for deres synspunkter.

- Men så er det helt åbenlyst, at der også er nogle, der har brugt nogle kræfter på at få sat strøm til, så det her er kommet ud – og måske har bidraget til at tegne et billede af, at den her bekymring stikker dybere og er mere bredt forankret, end den måske i virkeligheden er, siger Lars Løkke Rasmussen i Marrakesh efter konferencen.”

Læs det venligst igen: Lars Løkke skyder skylden for den demokratiske debat om FN’s migrationspagt på dulgte kræfter, der

”helt åbenlyst har brugt nogle kræfter på at få sat strøm til”.

Det er jo et både desperat og paranoidt menneske, der taler her, en mand, der tror, at mørkets kræfter arbejder på at undergrave Lars Løkke himself og hans strålende dagsorden.

I modsætning til den forfølgelsesramte Lars Løkke udtaler LA’s Henrik Dahl bl.a. følgende:

”Hvis du kunne vise mig et bevis for, at tingene gik skævt her i verden på grund af bots [robotter], så ville jeg sige, at vi blev nødt til at kigge på det. Så længe det ikke er sagen, må man sige, at det er noget, der eksisterer. Ligesom så meget andet.”

Sådan lyder en mentalt sund udtalelse. Hvad angår Lars Løkke Rasmussens rablerier, kan man uden at overdrive konstatere, at det er bekymrende at have en statsminister, der synes at være middelsvært uligevægtig, idet han ser skumle planer og rænker bag, hvad han foretager sig.

Jeg vil opfordre statsministeren til at gå af. Danmark kan ikke være tjent med en statsminister, der dyrker konspirationsteorier.