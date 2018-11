Blog: Vil Demokraterne med sikkerhed vinde Repræsentanternes Hus på tirsdag?

Nej, ikke med garanti. Den hvide arbejderklasse kan give Donald Trump en hjælpende hånd igen.

Det ser umiddelbart skidt ud for Republikanerne og Donald Trump inden midtvejsvalget i USA på tirsdag. Ifølge fivethirtyeight.com er der i skrivende stund kun 14,1 pct.s sandsynlighed for, at Republikanerne genvinder flertallet i Huset, Kongressens andetkammer.

Hadet til Donald Trump taget i betragtning er det stensikkert, at præsidenten ikke vil få lovgivning igennem i de to sidste år af sin præsidenttid frem mod 2020, hvis flertallet i huset går tabt. Det kan endda være, at Donald Trump stilles for en rigsret, som til gengæld ikke vil føre til domfældelse, da det kræver mindst to tredjedeles flertal i Senatet, hvor Republikanerne med ca. 85 pct.s sandsynlighed står til at genvinde et spinkelt flertal på 51-52 pladser af 100.

Alligevel kan der ske overraskelser på tirsdag i stil med dem, der sikrede Donald Trump en uventet valgsejr i 2016. Sejren ved præsidentvalget kom i hus, fordi Donald Trump vandt med snæver margin i de tre delstater Pennsylvania, Michigan og Wisconsin, efter at han i målingerne op til valget stod til at tabe dem alle. I alle tre delstater var det hvide arbejderklassevælgere, der mødte frem i store tal og stemte på Donald Trump. Det gjorde de, fordi de blev lovet en mur mod Mexico, hjemtagelse af tabte industriarbejdspladser og stop for USA’s krige i den tredje verden.

Hvis disse afgørende vigtige vælgere er skuffede, forstår man dem godt. I stedet for en mur og slut med udsigtsløse demokratikrige fik de skattelettelser, der mestendels kommer den øvre middelklasse og overklassen til gavn. Men måske de igen møder talstærkt frem. Eller sagt på en anden måde: Bliver det de kvindelige, hvide universitetsuddannede vælgere og minoriteterne – sorte, hispanics og asiater – der møder frem i store tal, ser det håbløst ud for Republikanerne. Men bliver det Republikanernes kernevælgere, herunder især de hvide fra arbejderklassen, der stemmer, kan det blive en sejrsnat for Donald Trump.

Valgdeltagelsen kan blive afgørende. Ved midtvejsvalget i 2014 var valgdeltagelsen på sølle 36,4 pct., og kan den ryge i vejret som følge af Donald Trumps primære støtter, kan målingerne gøres til skamme.

Skuffelsen over Donald Trumps manglende resultater er nok betydelig, men raseriet mod et mere og mere rablende demokratisk parti kan sagtens gøre den afgørende forskel. Man husker stadig Hillary Clintons foragtende holdning til halvdelen af Donald Trumps vælgere, der blev kaldt ”deplorables”, ”elendige/sørgelige”, og som ifølge Hillary Clinton var ”racistiske, sexistiske, homofobiske, fremmedfjendske, islamofobiske” – fortsæt selv. Det er absolut en mulighed, at denne afslørende arrogance og foragt for millioner af amerikanere kostede Hillary Clinton sejren.

Fox News-værten Tucker Carlson har på rammende vis demonstreret, at Demokraterne i stigende grad er blevet overtaget af globalister, der ser ned på eget folk og i stedet forfølger deres helt egen dagsorden. Bemærk, at Tucker Carlson ikke anser Donald Trump for en velkvalificeret præsident, men som Tucker Carlson har formuleret det i sin nylige bog ”Ship of Fools” (Tåbernes skib): ”Lykkelige lande vælger ikke Donald Trump til præsident. Desperate lande gør”.

Vil desperationen over at være blevet groft svigtet af sine eliter igen give Donald Trump en sejr på tirsdag, ved at Republikanerne genvinder magten i begge Kongressens kamre? Det er som bekendt ikke ovre, før den fede dame har sunget.