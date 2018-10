Blog: Konsekvenserne af en liberal udlændingepolitik? Attentatforsøg på dansk jord af fremmede magter

Vores politikere kunne i det mindste indrømme, at vi vil se mere af den slags fremover, så længe vi lader den ganske verden komme til os.

Hvad den iranske, teokratiske stat ser ud til at have gjort – planlagt et attentatforsøg på iranske dissidenter på dansk territorium – er strengt taget en krigserklæring. Var USA blevet udsat for noget tilsvarende, er sandsynligheden stor for, at amerikanske bombefly var gået på vingerne og havde bombet diverse strategiske mål i det land, hvor attentatet eller forsøget herpå udgik fra. F.eks. var det, hvad der skete, da en natklub i Berlin var blevet udsat for et bombeattentat. Det var tilstrækkeligt for USA, at en allieret i Nato, Vesttyskland, havde været udsat for terror.

Som jeg derfor skrev på facebook i går, kunne en reaktion passende være at bombe strategiske mål i Irans hovedstad, Teheran, for at vise, at vi – Danmark og vores allierede i Nato – ikke finder os i den slags.

Jeg satte tingene på spidsen, men ikke meget. Jeg går personligt ikke ind for sådanne bombardementer. Til gengæld går jeg ind for en udlændingepolitik, der drastisk ville mindske risikoen for, at noget tilsvarende kunne ske igen. Og hvordan nu det?

Hvis Danmark siden udlændingeloven af 1983 havde undladt at anerkende flygtninge fra Iran, Irak, Somalia, Libanon, Syrien, Sri Lanka og en hel masse andre lande, og hvis Danmark ikke havde tilladt indvandring fra Tyrkiet, Pakistan, Marokko med flere, ville Danmark helt enkelt ikke være mål for aktioner som den, den iranske regering ser ud til at have stået for.

Kunne man i det mindste forvente en smule ærlighed fra danske politikeres side? Søren Espersen fra Dansk Folkeparti skrev det meget rigtigt med sit indlæg i JP med titlen

”Vi har fået nok af alverdens stammekrige på dansk jord”.

Men jeg har ikke læst eller hørt, at politikere fra Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti eller Liberal Alliance har udtalt det samme. Nemlig at en liberal udlændingepolitik nødvendigvis fører fremmede konflikter ind på dansk territorium, fordi diverse etniske grupper med ophold i Danmark kan have særdeles alvorlige kontroverser med magthaverne i det land, de kommer fra.

Skal vi derfor skrive det i klartekst, lyder det nogenlunde således: Importér den ganske verden til Danmark, og den ganske verdens uoverensstemmelser bliver en del af den danske virkelighed.

Svaret på denne elendighed er dette: Stands den ikke-europæiske indvandring, og risikoen for terror og attentater på dansk grund vil falde dramatisk. Læg dertil hjemsendelser af de alt for mange utilpassede, og truslen mod Danmark vil svinde ind til det rene ingenting.

Hvorfor vil politikere fra S, V, K og LA ikke indrømme dette? Jeg har af venlighed ikke nævnt Folketingets øvrige partier, idet de – også taget SF’s laaaangsomme erkendelse af udlændingepolitikkens skyggesider i betragtning – synes at trives bedst i en imaginær verden, hvor etnisk, kulturel og religiøs mangfoldighed er en overvældende styrke, så stærk, at man slet ikke forstår, at Danmark og danskerne kunne have en stat i mere end tusind år uden import af mennesker fra hele kloden.

Men hvorfor vil politikere fra de vist nok ansvarlige partier ikke indrømme, at jeg har ret i, hvad jeg skriver?