Blog: Uhæderlig kronik af Dansk Flygtningehjælp i JP

Christian Friis Bach og Agi Csonka, generalsekretær og formand i Dansk Flygtningehjælp, må vide, at de begår urent trav, når de påstår, at den såkaldte integration går godt.

Jeg tror, at jeg må nærme mig blogpostering nr. 100, hvor jeg er nødt til at tilbagevise det vitterlige nonsens om konsekvenserne af den førte udlændingepolitik. Jeg burde måske fejre det med champagne, men hælder nu mere til at indtage en besk drik, når jeg tænker på, hvor bittert det er, at et fredeligt land som Danmark skal tåle stedse mere utålelige tilstande som følge af det ufunderede vrøvl, der udgår fra i dette tilfælde Dansk Flygtningehjælps ledelse.

Kronikken i dagens JP adskiller sig ikke fra, hvad jeg utalte gange tidligere har mødt. Enkelte tal, der fortæller om fremgang, altovervejende som følge af gode økonomiske konjunkturer, og resten som anekdoter, der ikke kan sættes på statistik, og som derfor ikke fortæller noget som helst andet end en ”hyggenygge”-historie. Her følger nogle eksempler i rask rækkefølge:

»Ahmed fortæller, at arbejdspladsen er blevet som en familie, der har givet ham et vigtigt netværk … Mohammed møder ind tidligt hver eneste dag, arbejder hårdt og har altid et smil på læben … ”jeg kender vist én, der står og mangler”.«

Anekdoter kan være både sjove og opbyggelige, og anekdoter kan sagtens være sande, men anekdoter er beklageligvis ganske uinteressante, hvis vi vil prøve at forstå det samlede billede. Og hvad er så det samlede billede? Det følger her, og denne gang er det det kvantitative materiale, der ligger til grund. Det er de generaliseringer, vi kan drage af de samlede tal.

Jeg bemærker i parentes, helt som vanligt i disse tilfælde, at Christian Friis Bach og Agi Csonka også forsøger sig med data, men de gør det ved at håndplukke det, de kan lide, og som nævnt i stort set alle tilfælde er udtryk for den nuværende økonomiske højkonjunktur.

Det hedder i kronikken i JP, at flygtninge og familiesammenførte i arbejde (for dem, der har været i Danmark i tre år) »er fordoblet siden 2015«. Hopla, vi lever og har det godt. Bag denne jubelsætning om en fordobling gemmer sig, at 38 pct. af disse er i arbejde i 2018 mod 21 pct. i 2015. På næsten præcis samme tid var 78,5 pct. af danskere i den arbejdsdygtige alder i beskæftigelse.

Hovsa, disse tal til sammenligning glemte forfatterne til kronikken at nævne. Men nu vil de godhjertede så sige, at det vil rette sig med tiden. De har jo kun været her i tre år, ikke sandt?

Ærgerligt nok – for Christian Friis Bach og Agi Csonka – er der ingen indikationer overhovedet, der skulle tilsige, at flygtninge og familiesammenførte i fremtiden skulle nå blot i nærheden af danskernes niveau for beskæftigelse. Herunder følger en gennemgang af de kendsgerninger, som jeg den 17. juli måtte belære Cepos’ direktør, Martin Ågerup, om, fordi også han fortalte anekdoter om konsekvenserne af den stigende gruppe fra den ikkevestlige verden i Danmark. Henvisningerne i dette afsnit skal derfor søges i mit blogindlæg af 17. juli. Det hedder, synes jeg selv, meget sigende, ”Martin Ågerup pjatter videre”.

Indvandrere i Danmark – hvad enten de er her som flygtninge, familiesammenførte eller andet – klarer sig langt ringere i grundskolen. Det gælder selv for tredje generation, kan Danmarks Statistik konstatere. Disse meget lavere karakterer – for piger såvel som drenge i forhold til danske piger (især) og drenge – vil på gruppeniveau få den konsekvens, at gruppen vil klare sig langt ringere sidenhen. Sådan er det. Tag en tudekiks, hvis man ikke kan lide at høre det. Det er data, der siger det. Jeg formidler blot data.

De lavere karakterer på gruppeniveau sætter sig nemlig, når statistikken fortæller om den senere deltagelse på arbejdsmarkedet. Den er markant lavere for en stribe ikkevestlige grupper, også for anden generation. Der er som sagt en mere fyldig dokumentation, hvis man følger linket til mit blogindlæg fra den 17. juli.

Det var så langt. Jeg har nu bevist, at den ikkevestlige gruppe i Danmark både klarer sig langt ringere end danskere, og jeg har bevist, at den vil gøre det i al fremtid. Det vil den qua sine ringe resultater i grundskolen, også i tredje generation. Intet menneske med sin fornuft i behold kan mene, at fjerde, femte og så videre generation vil rykke uimodståeligt, når tre generationer ikke var i stand til det.

Til slut skal det med, at Christian Friis Bach og Agi Sconka skriver, at »andelen, der begår kriminalitet, er faldet og er blandt unge mænd, der har været i landet i under fem år, på samme niveau som hos resten af befolkningen«.

Det nærmer sig det sjofle at skrive sådan. De to topfigurer i Dansk Flygtningehjælp må da vide, at langt de fleste grupper af udlændinge er horribelt overkriminelle, og det gælder først og fremmest personer fra muslimsk dominerede lande (som Danmark modtager flest af), og det gælder især for anden generation, født og opvokset i Danmark (side 108). Samtidig er det en kendsgerning, at antal anmeldte voldtægter og anmeldte voldsforbrydelser er på det højeste niveau nogensinde. Dagbladet B.T. fandt f.eks. ud af, at 10 ud af 12 overfaldsvoldtægter fra januar 2016 til maj 2017 var begået af indvandrere eller efterkommere. Og det er domme, ikke anmeldelser, vi taler om.

Ak ja, nu har jeg igen skrevet et alt for langt blogindlæg. Jeg har ellers lært, at det er klogt at holde sig til mellem 3.000 og maksimalt 4.000 anslag, hvis det i en flygtig medietid skal blive læst. Det er dog min erfaring, at gendrivelsen af det vitterlige vås nødvendigvis optager mere plads. Det gør det, fordi alle disse absurde påstande og underforstået vrøvl om integrationens snarlige gennembrud kræver mange anslag, fordi sludderet nødvendigvis må gendrives ved omfattende dokumentation, der i sagens natur forlænger indlægget.

Jeg nægter at tro, at Christian Friis Bach og Agi Sconka ikke er bekendt med de tal, jeg her har opremset og henvist til. Jeg er nemlig overbevist om, at de begge er velbegavede mennesker, ovenikøbet placeret i høje stillinger, hvor de lettere end så mange andre har adgang til de relevante data.

Jeg må derfor konkludere, at Dansk Flygtningehjælps ypperste repræsentanter bevidst undlader at fortælle sandheden om konsekvenserne af den førte danske udlændingepolitik.

Den slags kaldes uhæderlighed, som jeg har kaldt det i overskriften.